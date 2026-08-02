フィギュアスケートの宇野昌磨と本田真凜が現役復帰し、アイスダンスで2030年フランス・アルプス五輪に挑戦するため練習を本格化させている。7月14日にはペア結成後初めて練習を公開した。

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「宇野選手と本田選手のペアは通称『しょまりん』と呼ばれています。公開練習では2人とも練習着を黒で統一。特に本田選手は黒のショートパンツにデニールの薄い黒のタイツ姿で、スタイルの良さが際立つルックでした。2人は言葉を掛け合いながら練習に臨むなど、終始親しげな様子。組んだばかりとは思えないほど息ぴったりなスケーティングも大きな話題となりました」

フィギュアスケートの経験があり、技術やルールに詳しいスポーツライターの野口美惠氏は公開練習での「しょまりん」を絶賛する。

「すでにアイスショーではペアでの滑りを披露していて、その時から表現力が素晴らしかった。ただ、アイスショーのリンクは競技用のリンクより数メートル小さい作りなんです。公開練習で競技用の広いリンクで演技を披露した時、今まで以上にスピード感が出てパワフルな演技になっていました」

話題性、技術面共に申し分ない2人だが、SNS上ではこんな指摘もある。

〈昌磨くんより真凜ちゃんの方が背が高い？〉

〈体格差があまりないけどリフトとか大丈夫かな…？〉

リフトは頭の高さより上に上げてはいけない

実際、宇野の身長は157センチ。一方の本田は163センチと2人には6センチの身長差がある。ミラノ五輪で金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一は28センチの身長差があることから、スケートのペア競技では男性側が高身長であることが必須とのイメージもある。宇野と本田の身長差は競技にどう影響するのか、前出の野口氏はこう解説する。

「りくりゅうが競技しているフィギュアスケートペアは一般的にペア、宇野選手と本田選手のアイスダンスは通称カップル競技と呼ばれており、ルールがかなり異なります。ペアは男性が女性を投げたり、頭の上以上の高さに掲げる大胆なリフトがあるため、絶対的に身長差と体格差が必要になります。

一方、カップル競技は男女が一緒に滑って一体感を出す競技です。2人がまるで1つのように見えることが何よりも評価されます。リフトもありますが頭の高さより上に上げてはいけない決まりですから、工夫とスキルさえあれば体格面をカバーすることは十分可能です」

実際、公開練習では宇野が深く腰を落としたクリムキンイーグルの体勢で上体を大きく反らした本田を支える、今までにない独創的なリフトを披露した。身長差がないという、｢しょまりん｣ならではの特徴を活かすスタイルを追求しているようだ。一方、2030年フランス・アルプス五輪の代表に選ばれるには長い試練を乗り越える必要がある。

「全日本大会の予選に当たる東日本大会に出場し、勝ち上がって全日本大会に出るということが第1ステップです。その後、2029年12月の全日本選手権がフランス・アルプス五輪の最終選考会になるので、そこで結果を出せるよう調整が必要です。全日本はシーズン後半の国際大会の予選会になっているので、いい順位を取れば四大陸選手権などの世界選手権への出場が可能となります。

それとは別にチャレンジシリーズという、経験がなくても出場できる試合がいくつかあります。そこで国際ミニマムという国際スケート連盟が定める規定の点数を獲得し、高いレベルの国際大会に出場するという修行も並行で進める必要があります」（野口氏、以下同）

1ミリ単位を詰めていく

2年目以降はさらに追い込みをかける必要があるという。

「国内の強豪ペアともしのぎを削りながら、できればグランプリシリーズに出場したいところ。グランプリシリーズに出場して好成績を収めれば、世界選手権に出場できる可能性がぐっと上がります。

国ごとのオリンピックの出場枠はオリンピック前年の世界選手権での成績によって決まります。ここで日本代表の誰かが良い成績を取れば、オリンピックに出場できるペアの数を増やすことができるのです」

現在、国内のアイスダンスでは「しょまりん」を含めて4つの強豪チームが台頭しており、五輪への出場争いは苛烈を極めているという。

「それでも、宇野選手と本田選手ペアには2人にしかない強みがたくさんあります。先ほども挙げたスピード感と独創性に加えて、やはり2人といえば本物のカップルであること。カップル競技では一体感が求められるため、日々1ミリ単位の細かい部分を詰めていかなければなりません。上下関係なく、何でも話し合える関係性は欠かせません。

カップル競技は演技が仕上がるまで、シングル以上に時間のかかる競技。ライバルも多いなか、ペアを組んだばかりの2人が次の五輪に出場できるのか断言できませんが、2人の伸びしろは抜群です。国内外のライバルとも十分戦えるレベルのペアになることを確信しています」

身長差を補う工夫と、恋人同士だからこそ築ける信頼関係。その両輪が、「しょまりん」を厳しい五輪の舞台へ導く鍵になりそうだ。