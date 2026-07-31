「足を4の字にして寝る人！」必見？60歳ピラティストレーナーが教える骨盤調整トレ
YouTubeチャンネル「ゆかり 60代のがんばらない体づくり」が、「＼足４の字にして寝る人／骨盤調整トレ」と題した動画を公開しました。仰向けの状態で片足をもう片方の脚に乗せる「4の字」の姿勢で寝る癖がある人に向けて、骨盤の歪みをリセットする手軽なストレッチを紹介しています。
動画の冒頭では、足を4の字にして寝る癖は骨盤が歪んでいる証拠であり、そのまま放置すると「腰の痛みの原因にもなります」と注意を喚起。そこで60歳のピラティストレーナーが、「骨盤整える推しトレ」として、仰向けでできる簡単な動作を実演しました。まずは仰向けになり、片方の足を曲げて4の字を作ります。続いて、伸ばしている足の膝を立て、太ももの裏を両手でキャッチ。上に乗せた足側のお尻が伸びていることを確認しながら、「ゆっくり呼吸すること」を意識して行います。余裕がある場合は、すねを抱え込んで胸に近づける動きも推奨されており、まずは左右5回ずつから始めるようアドバイスしています。
ベッドの上でも手軽に取り組めるストレッチです。毎日の習慣に取り入れ、年齢に負けない健やかな体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭では、足を4の字にして寝る癖は骨盤が歪んでいる証拠であり、そのまま放置すると「腰の痛みの原因にもなります」と注意を喚起。そこで60歳のピラティストレーナーが、「骨盤整える推しトレ」として、仰向けでできる簡単な動作を実演しました。まずは仰向けになり、片方の足を曲げて4の字を作ります。続いて、伸ばしている足の膝を立て、太ももの裏を両手でキャッチ。上に乗せた足側のお尻が伸びていることを確認しながら、「ゆっくり呼吸すること」を意識して行います。余裕がある場合は、すねを抱え込んで胸に近づける動きも推奨されており、まずは左右5回ずつから始めるようアドバイスしています。
ベッドの上でも手軽に取り組めるストレッチです。毎日の習慣に取り入れ、年齢に負けない健やかな体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
広島県福山市で50代・60代女性向けに 無理なく続けられるピラティスをしています。 年齢も運動歴も関係ありません。 不調の9割は「使い方のクセ」 体は変わります🌱 ピラティスで､ゆるっと整えましょう✨ 📍 ご予約は LINEから承っています👇 https://lin.ee/sM1q2ne 📍Instagram yukari_60bodymake ご質問やお問い合わせも お気軽にどうぞ😊
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