余裕があればすねを持って胸に近づける

仰向けで4の字を作り太ももの裏をキャッチ

足を4の字にして寝る人は骨盤が歪んでいる証拠

【四角いお尻を卒業】本来の丸みを取り戻す！60歳ピラティストレーナーの美尻術

「二の腕細くなる推しトレ紹介するね」60歳ピラティストレーナー直伝！ハンガーで手軽に二の腕を引き締める方法

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⁡広島県福山市で50代・60代女性向けに 無理なく続けられるピラティスをしています。 年齢も運動歴も関係ありません。 不調の9割は「使い方のクセ」 体は変わります🌱 ピラティスで､ゆるっと整えましょう✨ 📍 ご予約は LINEから承っています👇 https://lin.ee/sM1q2ne 📍Instagram yukari_60bodymake ご質問やお問い合わせも お気軽にどうぞ😊