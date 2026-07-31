北海道江別市内の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われている、川口侑斗被告（当時18）と少年・A被告（当時17）の裁判員裁判が7月13日から、札幌地裁で開かれている。

【写真を見る】少年Aが付き合っていた川村葉音被告。太ももに龍のタトゥーシールが。被害者Xさんや八木原亜麻被告の卒アル写真も

この事件をめぐっては、すでに共犯として川村葉音被告（21）に懲役30年、瀧澤海裕被告（当時18）に懲役20年、少年B（当時16）には懲役9年〜13年の不定期刑が言い渡されている。瀧澤被告と少年Bは判決が確定。川村被告に関しては、本人と検察両サイドが判決を不服として控訴しており、異例の展開をみせている。

7月14日の公判では、主犯格の川口被告に次いで暴行の回数が多かったとされるA被告の被告人質問が行われた。7月27日の公判で検察から懲役30年を求刑されているA。Xさんを死に追いやる、主犯格に劣らない蛮行の数々が明らかとなった--裁判を傍聴したライターの学生傍聴人氏がレポートする。【全4回の第1回】

「自ら死を選ぶ」

証言台のまわりには遮蔽板が設置され、少年・A被告の姿は見えなかった。しかし、前日に被告人質問を受けた川口被告と同様、A被告は高杉裁判長に「ご遺族に謝罪したい」と述べると、椅子を引く音がした。遮蔽板の奥から起立する物音が聞こえたあと、A被告は5分以上にわたって悔恨を口にした。

「私たちは面白半分で暴行を加えてしまって、被害者はとても痛い苦しい辛い思いをされたと思いますし、自分がされている立場だったら自ら死を選びますし、生きながら死を実感します」（A被告）

「次の日、被害者が亡くなってしまっているのに対し、自分たちが……（鼻をすする音）……申し訳ないことをしたと思ってます。ご遺族の皆さまには、彼が亡くなったことで恐怖、驚愕、心臓を突き刺されて自由に体を動かせないような悲しみを繰り返しさせてしまい、これから被害者と過ごすはずだったさまざまな時間と、未来の時間を奪ってしまい、誠に申し訳ございませんでした」（A被告）

事件の発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の間の交際トラブルだった。八木原被告から相談を受けた川村被告が、川口被告、A被告を含む共犯男性4人を誘い、2人と合流してXさんに暴行を加えている。この裁判では、暴行の開始時点が「第一暴行」と分類された。A被告は「（川口被告から）暴行がはじまって驚いた」としつつも、「『これヤキ入れなんだ』と思った」と供述した。

A被告のいう「ヤキ入れ」とは、「暴行もあり得る説教」だという。

「川口は以前から空気を乱される、雰囲気を乱されるのをとても嫌っていたため、（暴行を）止めませんでした」（A被告）

約20分間にわたって金品の強奪がされるなどした「第二暴行」では、被害者のXさんは「財布は……」と怯えた声で抵抗するも、共犯少年らは財布の中から現金2000円やクレジットカードなどを強奪。このとき、A被告は川口被告に対して「クレジットカードは俺にちょうだい」と要求もしていた。

被害者のXさんとは40キロ以上の体格差

A被告の被告人質問での焦点は、暴行の内容だった。冒頭でも述べたように、Xさんへの暴行の回数が川口被告の次に多い。A被告の暴行は、川村被告が「川口被告よりも多い」とも証言するほどの悪質さとみられる。

A被告がXさんへの暴力で本格的に加勢しはじめたのは「第三暴行」から。

第二暴行後、川村被告と八木原被告がXさんから奪ったクレジットカードでタバコなどを購入し、公園に戻ってきた。そこから始まった1時間以上にわたる最も凄惨な「第三暴行」は、A被告からスタートした。

「右手で左頬をなぐりました。少し坂の上ということもあり、一番最初にどのような理由かわからなかったんですけど、本気で殴ったと思います」

川口被告から「Aやっちゃえ」と言われて暴行したこともあったという。その後、川口被告と瀧澤被告、少年Bも加勢。Xさんを全裸にまでさせている。A被告は、主導的とも言えるほどに容赦なくXさんをいたぶった。

「（自分の暴行は）55回前後だと思います」

「自分も疲れ、被害者の方の顔色が酷くなっていったので緩めた」というA被告だが、当時の体重は97キロ。一方のXさんは、55キロと体格差が大きい。その状況で、顔や頭部だけでも10回以上も攻撃したという。

「太ももに火をつけたりした」

「第三暴行」が終盤に差しかかったころ、蛮行をきわめる犯行が行われた。瀧澤被告が「ライダーキーック！」と言いながらXさんに2回の飛び蹴りをしたあと、川口被告は全裸のXさんの髪の毛や陰毛に火をつけた。この場面は動画撮影されており、初公判で再生されている。

ライターで7回ほど着火する音のあと、「いいね。いい具合に燃えてきたぞ」「触んな。汚ねえ」という川口被告の声が響く。混沌とした現場を映した動画に、裁判員らは重い表情だった。

A被告は被告人質問で、全裸のXさんの背中と足にライターで火をつけたと認めたが、明かした犯行理由は短絡的なものだった。

「一度太ももに火をつけたりしました。当時なぜ火をあてたのかわからないです。本当に何も考えずに、空気にあわせる感じで火をあてたと思います」

さらに、川口被告がXさんの陰毛に火をつける際にも、犯行を容易にするように加担したという。

「（Xさんの）股を広げました。川口に『足やって』と言われたのでしました」

そのときの共犯者らの様子を、川口被告は自身の被告人質問でこう振り返っている。

「私が陰毛に火をつけたとき、Bくんが『わー花火だ』と笑っていたのと、瀧澤くんも一緒に笑っていて、八木原さんと川村さんは『これニュースになるかなぁ？』、『まあやられてもそれくらい罰だよね』と言っていました」（川口被告の被告人質問から）

法廷で川口被告は、記者のごとくA被告の供述を熱心にメモしていた。

A被告は川口被告の指示といえど、Xさんのスマホを損壊してSIMカードを抜き取り、帰宅途中に川に投棄するという証拠隠滅にも関与していた。

「暴行が終わるかは川口のさじ加減」

こう表現したA被告は、法廷でおもむろに川村被告と「当時付き合っていた」と明かした。そこから2人の関係性も紐解かれていったのだ--第2回記事で詳報する。

（第2回記事につづく）

取材・文／学生傍聴人