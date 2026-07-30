【国際親善試合】セレッソ大阪 1−0 ドルトムント（7月29日／YANMAR HANASAKA STADIUM）

【映像】香川真司の「圧巻ヒールパス」（実際の様子）

セレッソ大阪のMF香川真司が、古巣ドルトムントを相手に圧巻のテクニックを披露。ファンからも興奮の声が相次いだ。

7月29日にセレッソ大阪は、『CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE 2026』でドイツから来日中のドルトムントと対戦。右シャドーで先発した37歳の香川は、古巣相手に好守備からチャンスを演出した。

1−0で迎えた19分、敵陣高い位置で香川はドルトムントGKアレクサンダー・マイヤーがDFルカ・レッジャーニへ送ったパスを狙い、スライディングでインターセプトに成功する。

ボールを奪った時点で体勢を崩していたこともあり、すぐに相手の寄せを受ける形となったが、それでも背番号8は、DF中村拓海のオーバーラップに合わせてヒールパスを選択。卓越したアイデアでチャンスを演出した。

「前目の真司くんいいねー楽しい」

中村はMFジャスティン・レルマの好守備に阻まれ、シュートまで持ち込むことはできなかった。それでも、古巣を相手に香川らしいトリッキーなプレーで観客を沸かせた。

この場面はSNSでも話題となり、ファンからは「香川選手はやっぱり上手いねー」「香川がうますぎる」「香川が目立つ」「いやあ絶妙、うまいな」「さすが世界のシンジカガワ」「真司くんうま！」「前目の真司くんいいねー楽しい」といった声が寄せられ、かつてドルトムントでエース級の活躍を見せたテクニシャンを称賛していた。

なお、C大阪は8分にFW櫻川ソロモンがショートコーナーから決めた1点を守り切り、ドルトムントを下している。

（ABEMA de DAZN／国際親善試合）

