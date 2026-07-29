お笑いトリオ「四千頭身」の後藤拓実（２９）が２９日放送の「有吉の壁」（日本テレビ系）に出演。ネタ中に結婚したことをサプライズ発表した。

番組の公式Ｘ（旧ツイッター）は放送前に「今夜、誰かがネタ中に結婚発表…！一体誰！？」と告知していた。

四千頭身のネタで、お笑いコンビ「さや香」と「ゼロカラン」が乱入。「さや香」の新山が「ちょっと待って、四千頭身ちゃうん？お前ら全員３０歳やろ？結婚しいや、結婚。しなアカンで」と諭すと、後藤が「しました、結婚。５月に」とボソボソと発表した。

「２人にも言ってなくて…」という後藤は、ＭＣの有吉弘行に「結婚しました」と報告。相方の都築拓紀と石橋遼大も困惑する中、ネタのために新山のみに結婚したことを伝えていたことを明かしたが、有吉は「何だよそれ」と苦笑し「×」の札を上げた。

それでも後藤たちのネタをあとにすると「よく結婚したな、このタイミングで。えらい！」と祝っていた。

この後、番組の公式Ｘは「四千頭身・後藤さんご結婚おめでとうございます！公私ともに伸びしろいっぱいの後藤さん そして四千頭身の３人の今後を 有吉の壁スタッフも引き続き応援させてください！」と投稿した。