蒲焼のタレと山椒で疑似うな重の完成

気分を上げるため重箱にご飯を敷き詰める

迫る土用の丑の日！高価なうなぎの代わりは生卵

【レンジで3分】惣菜かき揚げとルウ1個！まさかの方法で作る衝撃のカレー丼。

味付けはヒガシマル「カレーうどんスープ」だけ！炊飯器に放り込んで完成するお手軽ピラフ

【禁断の卵とじ】カップヌードルミニを卵でとじてお重にしてみた【カプヌ重】

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。