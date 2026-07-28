YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【真実の卵かけご飯:021】 土用の丑の日に！うなぎの蒲焼のたれ卵かけご飯【シーズン2スタート！】」と題した動画を公開しました。高価なうなぎの代わりに、生卵と蒲焼のタレを使ってうな重気分を味わう、ユニークで手軽なアイデアを紹介しています。

土用の丑の日を目前に控え、チラシに掲載された1尾1,980円のうなぎに頭を悩ませる様子から動画はスタート。「うなぎがなければ差し詰めふぐか松茸か…俺の場合は生卵さ」と、卵かけご飯での代用を決意します。

気分を盛り上げるため、わざわざ重を用意。ご飯を平らに敷き詰め、中央に生卵を割り入れると、「うなぎがなければタレを食べれば良いじゃない」と、蒲焼のタレをたっぷりと回しかけます。さらに山椒を振りかけることで、うなぎの風味を疑似体験。完成した「うな重風」の卵かけご飯を一口食べると、「甘いたれにぴりりと山椒が最高だ」と満足げな様子を見せました。

また、うな重のお供である肝吸いの代わりには、カニカマを入れたお吸い物「カニカマ吸い」を用意。節約志向でありながらも、土用の丑の日を楽しむ工夫が詰まっています。

うなぎに手が届かなくても、タレと山椒があれば特別感のある一品に変身します。土用の丑の日はもちろん、普段の食卓にも取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・ご飯 茶碗1杯分（動画では重を使用）
・生卵 1個
うなぎの蒲焼のタレ 適量
・山椒 適量

［作り方］
1. 器にご飯を平らに盛る。
2. ご飯の中央に生卵を割り入れる。
3. うなぎの蒲焼のタレを全体に回しかける。
4. お好みで山椒を振りかける。

YouTubeの動画内容

00:08

迫る土用の丑の日！高価なうなぎの代わりは生卵
00:36

気分を上げるため重箱にご飯を敷き詰める
00:51

蒲焼のタレと山椒で疑似うな重の完成
01:13

いざ実食！甘辛タレと山椒が絶妙にマッチ
01:42

お供は肝吸いならぬカニカマ吸い

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