¥Ò¥«¥ë¡¡¥ì¥¹¥Ð¤·¤¿ÅìÂçÂ´YouTuberÂáÊá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤âÆ»ÆÁ¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅìµþÂç³ØÎø°¦³ØÉô¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤ÎÂáÊá¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£ÂìÌîÀî½ð¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£±£°Âå¤Î½÷À¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»Å¥¿ì¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¸ÅÀîÍ¯°ì¡Ê¤³¤«¤ï¤æ¤¦¤¤¤Á¡ËÍÆµ¿¼Ô¡¢°å»Õ¤Î²Ï¹ç½¨µªÍÆµ¿¼Ô¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î°½ÉôæÆÂÀÍÆµ¿¼Ô¤Î£³¿Í¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¼Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅìµþÂç³ØÎø°¦³ØÉô¡×¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌ¾µÁ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¡¢ÅìÂçÂ´¤òÇä¤ê¤ËÁêÊý¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡×¤È»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÏÀÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥ª¥ì¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¤ä¤Ä¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¥ª¥ì¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¹â»þÂå¤ËÀÄ½Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºá¤¬½Å¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÃæ¹â»þÂå¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÇ¾¤Î¿À·Ð¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å»Ï¤á¤¿¡Ù¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÄã³ØÎòÀ®¤ê¶â£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ø¡Ù¤È¤«¡ØÈ±·Á¤«¤é³ØÎò¡¢ÉÊÀ¡¢¶µÍÜ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ì¥¹¥Ð¥È¥ë¤·¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¤ä¤Ä¤Ï°ìÉôÈÝÇ§¡£Ç§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤¤ë¡££±£°Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ØÎò¤À¤±¤¸¤ãÆñ¤·¤¤¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤âÆ»ÆÁ¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¡£ËÜÅö¤ËÅìµþÂç³Ø¤ÎÊý¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¤ªÁ°¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬ÅìÂç¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø³ØÎò¤¢¤ë¤ä¤Ä¤¬¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¹â³ØÎò¤Î¤ä¤Ä¤Ë¼Õºá¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡Ê³ØÎò¤ò¡Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁêÊý¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀÖ¿§¤ÎÊý¡Ê¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡©¡¡¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤¬¥¥â¤¤¤³¤È¤·¤¿»þ¤Ï¥À¥ó¥Þ¥ê¤«¡£¤ª¤¤¡¢¤¤¤Á¤´¡ª¡¡¥¥â¤¤¡¢¥Ë¥¿¥Ë¥¿¾Ð´é¤Ç¤¢¤ª¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÅìÂçÂ´¤ÎÆ¬Ç¾¤Ç¡£¤ªÁ°¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¥â¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ê¡£¤ªÁ°¤é¤Ï·ë¶É¡¢±ó¤¯¤«¤éÀÐ¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡ÆÀ°Õ¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÇÊÔ½¸¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤«¡£¥À¥ó¥Þ¥ê¤«¡©¡¡¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÅìÂçÂ´¤Î³ØÎò¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ÐÎò¤â°ì½ï¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸µÀÅªË½¹ÔÅìÂçÂ´¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¢À¤¤ÎÃæ¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£