絶対に買うな!? ブチギレ氏原が世界のポテチを食べ比べ「足の臭いがする」と酷評したヤバすぎる商品とは
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「全然違った！世界各国のポテチをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。動画では、人と違う味覚を持つ偏食家の氏原とサカモトが、世界各国のポテトチップスを食べ比べ、日本とは異なる独自の風味や食感を忖度なしにレビューしている。
アメリカの定番「レイズ サワークリーム＆オニオン」や、ドバイ発の硬め食感が特徴的な「ハンターズ」など、順調に食べ進める二人。しかし、スペイン産の「トーレス イベリコハム風味」を開封した瞬間、空気が一変する。「お酢の匂い」「足の臭い」と表現するほどの強烈な匂いに、氏原は一口食べて「うわ！まずっ」と顔をしかめた。「絶妙にヤバい」「バツゲームだ」と酷評し、日本人の味覚には合わないと切り捨てている。
一方で、アメリカ産の「ゴールデンステイトオーガニック ホワイトトリュフ」については、黒い斑点が見える見た目に戸惑いながらも、口に入れた瞬間に「うまっ」と声が漏れ、塩分の強さや濃厚な味わいを高く評価した。また、韓国で「幻のお菓子」と呼ばれるほどの社会現象となった「ヘテ ハニーバターチップ」が登場すると、氏原は「クソ美味い」と絶賛。しかしサカモトは「甘ったるい」「ちょっとくどい」と難色を示し、好みが完全に分かれる結果となった。
終盤にはイギリス産の「ティレル」やアメリカ産の「ケトル」が登場。強烈なお酢の匂いやハニーマスタードの風味、さらには硬すぎる食感に対し、口に入れた瞬間に「かぱーい！まっずい」と絶叫。「絶対日本じゃ売れない」と断言し、最後まで海外の尖った味覚に翻弄される姿を見せた。
日本のポテチとは異なる、強烈な酸味や甘さ、独特の匂いを兼ね備えた世界のポテトチップス。動画の最後で二人は「価値観の違いを感じれて楽しかった」「いろんな世界を見てみましょう」と振り返った。普段とは一味違う刺激を求めるなら、あえて海外の個性的なポテチに挑戦してみるのも面白いかもしれない。
アメリカの定番「レイズ サワークリーム＆オニオン」や、ドバイ発の硬め食感が特徴的な「ハンターズ」など、順調に食べ進める二人。しかし、スペイン産の「トーレス イベリコハム風味」を開封した瞬間、空気が一変する。「お酢の匂い」「足の臭い」と表現するほどの強烈な匂いに、氏原は一口食べて「うわ！まずっ」と顔をしかめた。「絶妙にヤバい」「バツゲームだ」と酷評し、日本人の味覚には合わないと切り捨てている。
一方で、アメリカ産の「ゴールデンステイトオーガニック ホワイトトリュフ」については、黒い斑点が見える見た目に戸惑いながらも、口に入れた瞬間に「うまっ」と声が漏れ、塩分の強さや濃厚な味わいを高く評価した。また、韓国で「幻のお菓子」と呼ばれるほどの社会現象となった「ヘテ ハニーバターチップ」が登場すると、氏原は「クソ美味い」と絶賛。しかしサカモトは「甘ったるい」「ちょっとくどい」と難色を示し、好みが完全に分かれる結果となった。
終盤にはイギリス産の「ティレル」やアメリカ産の「ケトル」が登場。強烈なお酢の匂いやハニーマスタードの風味、さらには硬すぎる食感に対し、口に入れた瞬間に「かぱーい！まっずい」と絶叫。「絶対日本じゃ売れない」と断言し、最後まで海外の尖った味覚に翻弄される姿を見せた。
日本のポテチとは異なる、強烈な酸味や甘さ、独特の匂いを兼ね備えた世界のポテトチップス。動画の最後で二人は「価値観の違いを感じれて楽しかった」「いろんな世界を見てみましょう」と振り返った。普段とは一味違う刺激を求めるなら、あえて海外の個性的なポテチに挑戦してみるのも面白いかもしれない。
YouTubeの動画内容
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