コンビニが大好きだという柴犬さん。お散歩中、セブンイレブンの前を通りかかると…飼い主さんを困らせてしまったまさかの行動が話題になっています。

お客さんに心配されてしまって…？微笑ましいその光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：コンビニが好きすぎる犬→セブンイレブンの前で…通りすがりの人にも心配される『まさかの態度』】

Xアカウント『@pipipinopi14』に投稿されたのは、お散歩中の柴犬さんのお姿。

この日も飼い主さんと一緒にお散歩を楽しんでいたという「太郎」くん。しかし、大好きなコンビニの前を通りかかると…飼い主さんを困らせる、まさかの行動をとったといいます。

想定外だった『まさかの光景』が話題

『もうここから動きません』とばかりに、パタンと倒れ込んでしまったという太郎くん。まるでお家で過ごしているかのように、かなりリラックスして寛ぎ始めてしまったのだそう。

飼い主さん曰く、太郎くんは『セブンイレブン』が大好きなのだそう。暑さも相まって、セブンイレブン前の日陰で倒れたフリを始めてしまったのだとか。

通りかかるコンビニのお客さんに心配されてしまうほどに脱力していたそうで、飼い主さんも困り果ててしまった模様。

太郎くんのまるで小さな子どもが駄々をこねているかのような、微笑ましい行動は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「演技が上手」「おやつ要求ストライキかな？」「セブンの滞在時間を伸ばすためのセブンの回し者かな」「何か買ってほしいのかな」「一瞬ドキッとした」「コンクリートのひんやりが気持ち良いのかな」などのコメントが寄せられています。

お散歩拒否の姿が可愛すぎる甘えん坊な男の子

太郎くんは、とってもマイペースで甘えん坊な男の子。毎朝のお散歩前に繰り広げられる飼い主さんとの攻防戦は平均タイム30分と、なかなか頑固な一面もたくさんある魅力のひとつ。

ご家族から全力で溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らす太郎くんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pipipinopi14」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。