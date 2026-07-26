俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は、来週8月2日の放送が休止となる。26日、同局公式サイトの番組表で明らかになった。総合テレビは、代わりに「ダーウィンが来た！」73分拡大版（8月2日後7・30〜8・45）をオンエア。「豊臣兄弟！」の放送休止は、第51回衆院選に伴い、36年ぶりに“大河異例の2月休止”となった2月8日に続いて2回目。働き方改革以降、近年の大河は年に2〜3回の休止がある。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

8月2日のBS（日曜後6・00）は「絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城 高松城」、BSプレミアム4K（日曜後0・15）は「岩合光昭の世界ネコ歩き 4Kスペシャル モンテネグロ」が代わりに放送される。

第30話は1週飛んで8月9日にオンエア予定。番組公式SNSは、堺の茶人・千利休（吉岡秀隆）の初登場が第32話（8月23日放送予定）と予告している。

全50話だった大河は2017年「おんな城主 直虎」が最後。放送回数は働き方改革により、18年「西郷どん」から減少。22年「鎌倉殿の13人」以降、4作連続で全48話となっている。選挙が重なった際、かつては“前倒し放送”の対応が多かった。

【近年のNHK大河ドラマの放送休止】

◇2018年「西郷どん」（全47話）

・4月1日＝特別番組

・7月8日＝特別番組

・9月30日＝台風関連ニュース

◇2019年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（全47話）

・4月7日＝統一地方選開票速報

・7月21日＝参院選開票速報

・10月20日＝ラグビーW杯・日本―南アフリカ

◇2020年「麒麟がくる」（全44話）（初の越年放送）

・6月14日〜8月23日＝コロナ禍

・9月6日＝台風関連ニュース

◇2021年「青天を衝け」（全41話）（2月14日スタート）

・7月25日＝東京五輪中継

・8月1日＝東京五輪中継

・8月8日＝東京五輪中継

・8月29日＝東京パラリンピック中継

・9月5日＝東京パラリンピック中継

◇2022年「鎌倉殿の13人」（全48話）

・7月10日＝参院選開票速報

・10月9日＝特別番組

◇2023年「どうする家康」（全48話）

・4月9日＝統一地方選開票速報

・9月10日＝ラグビーW杯・日本―チリ

◇2024年「光る君へ」（全48話）

・7月7日＝東京都知事選開票速報

・8月11日＝パリ五輪中継

◇2025年「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（全48話）

・4月27日＝特別番組

・7月20日＝参院選開票開票速報