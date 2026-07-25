チュートリアル徳井義実、生放送で大先輩の前で“土下座”「目がバッキバキ」「泣いてたやん」…異例の大遅刻
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、25日生放送のMBSテレビ『せやねん！』（毎週土曜 前9：25 ※関西ローカル）に大遅刻した。
【写真】大遅刻の前日…チュートリアル徳井義実「赤城山の麓で夏カレーキャンプ！」報告
番組開始時、レギュラーの徳井がスタジオにおらず、大先輩・トミーズ雅が寝坊していると明かした。「午後には間に合うみたい」とも伝えられ、その通り、正午前からの午後の部に走って登場した。
徳井はTシャツ・短パン姿、メガネをかけ、リュックを背負ってスタジオに現れ、床面に額までつけての土下座。「ノーメイクや！」と爆笑となった。
品川から「朝6時の新幹線に乗るために5時ちょっと前には起きる」はずのところ、目覚ましのためタイマーをかけたスマホで「寝る前にふとひらいた動画がカンガルーと人間が戦っている動画」で次々見入ってしまい、「バッテリーをつなぎ忘れて寝まして、どうやら僕が寝ている間にバッテリーが切れまして」と説明。
その後、アキナのロケVTRをワイプで神妙に見守り、VTRが終わると、徳井は1人ハイテンションで場を盛り上げた。その姿に、元NMB48キャプテンの小嶋花梨は「目がバッキバキですよ」と表現し、雅は「VTRの間、泣いてたやん」とお笑いだった。
【写真】大遅刻の前日…チュートリアル徳井義実「赤城山の麓で夏カレーキャンプ！」報告
番組開始時、レギュラーの徳井がスタジオにおらず、大先輩・トミーズ雅が寝坊していると明かした。「午後には間に合うみたい」とも伝えられ、その通り、正午前からの午後の部に走って登場した。
徳井はTシャツ・短パン姿、メガネをかけ、リュックを背負ってスタジオに現れ、床面に額までつけての土下座。「ノーメイクや！」と爆笑となった。
その後、アキナのロケVTRをワイプで神妙に見守り、VTRが終わると、徳井は1人ハイテンションで場を盛り上げた。その姿に、元NMB48キャプテンの小嶋花梨は「目がバッキバキですよ」と表現し、雅は「VTRの間、泣いてたやん」とお笑いだった。