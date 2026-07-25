飲みかけのペットボトルを保存すると“菌数”はどれだけ増える？ 中身や常温・冷蔵庫による違いをウェザーニュースが公開「ガチで怖すぎる」
夏の到来とともに厳しい猛暑となり、水分補給が欠かせないこの頃となっている。ウェザーニューズが運営する「ウェザーニュース」の公式X（@wni_jp）では25日、エフコープ商品検査センター「りんご館」の調査をもとに、「お茶（玄米茶）」「水」と「25度（常温を想定）」「10度（冷蔵庫を想定）」でそれぞれ飲みかけのペットボトルを4日後まで保存した場合の“菌数”の変化を公開した。
【グラフ】「ガチで怖すぎる」公開された“飲みかけのペットボトルの菌量”の推移
公開されたグラフでは、すべて飲んだ直後は1000個前後だったものが、「常温」の場合、1日後には「お茶」「水」ともに1万個前後に増え、そして4日後には「水」が100万個のラインを超えており、さらに「お茶」に至っては1000万個のラインをはるかに超えているという結果になっている。
一方、「冷蔵庫」では、「お茶」「水」ともに4日後には“飲んだ直後”を下回る結果となった。
さらに投稿では「実験では、口をつけたペットボトル飲料を常温保存した場合、4日で菌が約67,000倍近くに増殖。食中毒を防ぐために、飲みかけはすぐ冷蔵庫に入れ、早めに飲み切るようにしてください」と呼びかけた。
コメント欄では「まじかー」「補足すると、これ対数目盛だからね。とんでもないことですよ笑」「口をつけて飲んだ玄米茶を冷蔵庫保管すると菌が減少し、4日後には10分の1になっている点も面白い（笑）」「結果ガチで怖すぎるんだが……」などの声が寄せられている。
【グラフ】「ガチで怖すぎる」公開された“飲みかけのペットボトルの菌量”の推移
公開されたグラフでは、すべて飲んだ直後は1000個前後だったものが、「常温」の場合、1日後には「お茶」「水」ともに1万個前後に増え、そして4日後には「水」が100万個のラインを超えており、さらに「お茶」に至っては1000万個のラインをはるかに超えているという結果になっている。
さらに投稿では「実験では、口をつけたペットボトル飲料を常温保存した場合、4日で菌が約67,000倍近くに増殖。食中毒を防ぐために、飲みかけはすぐ冷蔵庫に入れ、早めに飲み切るようにしてください」と呼びかけた。
コメント欄では「まじかー」「補足すると、これ対数目盛だからね。とんでもないことですよ笑」「口をつけて飲んだ玄米茶を冷蔵庫保管すると菌が減少し、4日後には10分の1になっている点も面白い（笑）」「結果ガチで怖すぎるんだが……」などの声が寄せられている。