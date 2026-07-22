TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎÂâ°÷¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡ÖÌîÈÚ¤Ê³¤Â±¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢°åÎÅ³èÆ°¤òÃæ¹ñÂ¦¤¬Ë¸³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬ÎÎÍ­¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¢¥æ¥ó¥®¥ó¾ÌÉÕ¶á¤Ç¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤éËÀ¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎÂâ°÷2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¡¡¥¸¥§¥¤¡¦¥¿¥ê¥¨¥éÊóÆ»´±
¡ÖÌîÈÚ¤Ê³¤Â±¹Ô°Ù¤À¡×

¤Þ¤¿¡¢Éé½ý¼Ô¤òÈÂÁ÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬°åÎÅ³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤ËÂÐ¤·¡Ö¶¯¤¤ÉÔËþ¡×¤òÉ½ÌÀ¡£Ãæ¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£