¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©Â¨Çä¤ê¤ÎºÇÅ¬²ò¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÌÃÊÁÁª¤Ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤¬¡Ö¡ÚÏ¯Êó¡Û¥Ý¥¤³èÅê»ñ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤« ¤Ê¤ó¤Ç¤â²ò·è¥Ý¥¤³èQ&A¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥³»³¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ÎÌÃÊÁÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ÖOlive¡×¤ÎÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö»ñ¶â¹´Â«¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Ï1Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î·î¤Ë55Ëü±ß¤ò°ìµ¤¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥³»³¤Ïµ¬Ìó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀÑÎ©³Û¤Î¾å¸Â¤Ï·î10Ëü±ß¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÎ¢µ»Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»ØÅ¦¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ò6¥ö·î´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¤ÎÃæÅÓ²òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¤È²èÌÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÄ¾¸å¤ËÇäµÑ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ÎÂ¨Çä¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö±ßÁÕ²ñ¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥³»³¤Ï¤µ¤é¤ËÃÍÆ°¤¤¬¾®¤µ¤¤¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥¸¦Á¡Ê°¦¾Î¡§¥¼¥í¡¦¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¡×¤ò¿ä¾©¡£¼ÂºÝ¤Î´ð½à²Á³Û¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÃÊÁ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÊÑÆ°¶âÍøºÄ·ô¥Õ¥¡¥ó¥É ±ß¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¥³ー¥¹¡Ê°¦¾Î¡§¥Ø¥ó¥êー¡Ë¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÃÊÁÌ¾¤òµó¤²¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢JCB¥¹¥Þ¥ê¥Ü¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¸«»ö¾å¾è¤»ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö3Ëü±ßÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬±¿¤ÊÅöÁª¼Ô¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¬Ìó¤ÎÍî¤È¤··ê¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊÌÃÊÁÁª¤Ó¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Í±×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ÖOlive¡×¤ÎÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö»ñ¶â¹´Â«¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Ï1Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î·î¤Ë55Ëü±ß¤ò°ìµ¤¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥³»³¤Ïµ¬Ìó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀÑÎ©³Û¤Î¾å¸Â¤Ï·î10Ëü±ß¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÎ¢µ»Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»ØÅ¦¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ò6¥ö·î´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¤ÎÃæÅÓ²òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¤È²èÌÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÄ¾¸å¤ËÇäµÑ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤ÎÂ¨Çä¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö±ßÁÕ²ñ¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥³»³¤Ï¤µ¤é¤ËÃÍÆ°¤¤¬¾®¤µ¤¤¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥¸¦Á¡Ê°¦¾Î¡§¥¼¥í¡¦¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¡×¤ò¿ä¾©¡£¼ÂºÝ¤Î´ð½à²Á³Û¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÃÊÁ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÊÑÆ°¶âÍøºÄ·ô¥Õ¥¡¥ó¥É ±ß¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¥³ー¥¹¡Ê°¦¾Î¡§¥Ø¥ó¥êー¡Ë¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÃÊÁÌ¾¤òµó¤²¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢JCB¥¹¥Þ¥ê¥Ü¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¸«»ö¾å¾è¤»ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö3Ëü±ßÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¹¬±¿¤ÊÅöÁª¼Ô¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¬Ìó¤ÎÍî¤È¤··ê¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤ÊÌÃÊÁÁª¤Ó¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Í±×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¥Ý¥¤³èÂ®Êó¡Û¥¹¥ë¥¬¶ä¹ÔANA»ÙÅ¹¤¬Ä¶Àä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡ª17%´Ô¸µ¤Î¹¶Î¬Ë¡
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö¤Ç»ñ¶â¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÇËè·î³Î¼Â¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡Ö¶ä¹Ô¤°¤ë¤°¤ë¡×¤È¤Ï
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¹¤ë¡ÖÇ¯Íø10.3%¡×¤Î¾×·â¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹ÔOlive¤ÎÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¹¶Î¬Ë¡
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
️¥Ý¥¤³è¼ý±×¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¤³èÅê»ñ¥¬¥ÁÀªVtuber