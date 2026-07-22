内科医が身をもって検証！「ヤクルト1000糖質OFF」で血糖値スパイクは防げるのか

内科医・山村聡が検証！ケンタッキーを食べても「血糖値の変動は小さい」という意外な事実

内科医がゴンチャを飲んで検証。タピオカミルクティーは「ご飯1食だと思って」垂直に上がる血糖値スパイクの恐怖