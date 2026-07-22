ラーメン好きは知っておきたい「一蘭」での血糖値実験！替え玉が引き起こす急激な変化と対策
山村聡氏（内科医）が、YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」にて、「一蘭【血糖値実験】ラーメンと替え玉で血糖値はどうなる？内科医が食べて検証」と題した動画を公開した。本動画では、内科医である山村氏自らが「一蘭」のラーメンと替え玉を実食し、食後の血糖値がどのように変化するのかを検証している。
実験では、二の腕に装着したセンサーとスマートフォンアプリを用いて血糖値を測定する。食前の数値「94」を確認した後、山村氏はラーメンを「かため」で注文し、さらに替え玉1つを追加して完食した。なお、検証の条件としてスープは残している。
食後10分から90分まで10分おきに測定を続けると、30分経過時点で「120」となり、数値が急激に上がり始めた。その後も上昇は続き、40分後には「163」、60分後にはピークとなる「198」を記録。食前からの上昇幅は「104」に達し、ラーメンと替え玉の組み合わせが明確に血糖値を上げる結果となった。
山村氏は、豚骨ラーメンは脂が多いため血糖値の上昇が緩やかになるのではないかと予想していたという。しかし、実際には急上昇したことから、「博多ラーメンの細い麺で消化もスムーズなのか」と推測を展開し、予想に反して急激に数値を引き上げる結果になったと述べた。
動画の終盤では、このような血糖値の急上昇（スパイク）を抑えるための対策が語られた。炭水化物の多い食品を控えることが基本としつつも、どうしても食べたい場合は、食事の前に野菜やタンパク質をとる「ベジファースト」や「プロテインファースト」を取り入れる工夫が有効であると解説。さらに、食後に少し体を動かすことで、上がってきた血糖値がすぐに消費されてスムーズに下がる傾向があると説明し、ラーメンを楽しむための実用的な知見を提供して締めくくっている。
実験では、二の腕に装着したセンサーとスマートフォンアプリを用いて血糖値を測定する。食前の数値「94」を確認した後、山村氏はラーメンを「かため」で注文し、さらに替え玉1つを追加して完食した。なお、検証の条件としてスープは残している。
食後10分から90分まで10分おきに測定を続けると、30分経過時点で「120」となり、数値が急激に上がり始めた。その後も上昇は続き、40分後には「163」、60分後にはピークとなる「198」を記録。食前からの上昇幅は「104」に達し、ラーメンと替え玉の組み合わせが明確に血糖値を上げる結果となった。
山村氏は、豚骨ラーメンは脂が多いため血糖値の上昇が緩やかになるのではないかと予想していたという。しかし、実際には急上昇したことから、「博多ラーメンの細い麺で消化もスムーズなのか」と推測を展開し、予想に反して急激に数値を引き上げる結果になったと述べた。
動画の終盤では、このような血糖値の急上昇（スパイク）を抑えるための対策が語られた。炭水化物の多い食品を控えることが基本としつつも、どうしても食べたい場合は、食事の前に野菜やタンパク質をとる「ベジファースト」や「プロテインファースト」を取り入れる工夫が有効であると解説。さらに、食後に少し体を動かすことで、上がってきた血糖値がすぐに消費されてスムーズに下がる傾向があると説明し、ラーメンを楽しむための実用的な知見を提供して締めくくっている。
YouTubeの動画内容
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