¹â»Ô¼óÁêà¿²¤Æ¤Ê¤¤á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡Ö¢ô¹â»Ô¿²¤í¡×³È»¶¡¡²áµî¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Îà¿²¤Æ¤Ê¤¤á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯³¦¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿¦Ì³Ç½ÎÏ¤¬³§Ìµ¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¹â»Ô¿²¤í¡×¤¬³È»¶¡£ËÜÅö¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢²áµî¤ËÅ°ÌëÂ³¤¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤¿À¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æþ±¡º»ÂÁ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤ËÀ¯ÉÜ¤Ï·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Á°Æü¤Î£²£°Æü¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò£Ø¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î¤ÎÅÚÆü¤Ï¡ÖÊ¬¸ü¤¤»ñÎÁ¤òÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÂ³¤±¡×¤¿¤È¤·¡¢Àè½µËö¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ÷¤¨¤¿»ñÎÁÆÉ¤ß¤ä¥Ú¥óÆþ¤ì¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢½ñÎà¤Î»³¤È³ÊÆ®¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË»¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¥á¡¼¥ë¤ò¿ôÀéÄÌ¤â¤¿¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Ï¡¢¸øÅ¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É÷Ï¤ÁÝ½ü¡¢ÆþÍá¡¢Í¼¿©¡¢Í¼¿©¸å¤ÎÀö¤¤Êª¡¢ÀöÂõ¡¢´ÊÃ±¤ÊÁÝ½ü¤Þ¤Ç¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ÏÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢¸å¤Î¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤ÏÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç´±Å¡¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ê¤Î»ñÎÁÆÉ¤ß¤ä¹ñ²ñÅúÊÛ»ñÎÁÆÉ¤ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡³¤¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿£²£°Æü¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë£µ»þ´Ö¤â¿çÌ²¤ò¼è¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁíÍý½¢Ç¤°ÊÍè¡¢£°»þ´Ö¡Á£³»þ´Ö¿çÌ²¤¬¾ïÂÖ²½¡×¤È¤¤¤¦¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÎÌ¤ÎÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¡¢ºÛË¥¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ½Ò¤¬£Ø¤Çà¿²¤Æ¤Ê¤¤á¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤È°ãÏÂ´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡£²¿¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¡£ÁíÍý¤ÎË»¤·¤µ¡¢¤½¤Î½ÅÀÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ²È»ö¤Ë¤â¿¨¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¡£Æ±ÅÞ¤Î¾®À¾ÍÎÇ·»²±¡µÄ°÷¤â¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢ÁíÍý¤Î¿¦Ì³Ç½ÎÏ¤¬³§Ìµ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¶ËÅÙ¤ÎÉÔÌ²¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¾õÂÖ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àµ¾ï¤ÊÂÎÄ´¡¢»×¹Í¡¢È½ÃÇ¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸øÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¡£Æ±ÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°½°±¡µÄ°÷¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇÎÏ¤Ç³°¸ò¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤é¤ì¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´í×ü¤·¤¿¡£»ÞÌî»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´±Ë¼Ä¹´±»þÂå¤Ë¡Ö¡ô»ÞÌî¿²¤í¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤â¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ô¹â»Ô¿²¤í¡×¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£´Æü¤Ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç½¸Ãæ¿³µÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñÊÄ²ñ¸å¤â¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇÌäÂê¤äÆâ³Õ²þÂ¤¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¿²¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÆþ±¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿À¯¼£²È¤¬²áµî¤Ë¤¤¤¿¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤À¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯£¶·î¡¢²áÅÙ¤ÎÈèÏ«¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´±Å¡¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¿¼Ìë¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾®ÃÓ»á¤ÏÏ¢Æü¡¢Å°Ìë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·Ìò½ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÅÍÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤«¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¿²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£