『最愛』制作陣が“TBS金ドラ”に再集結 10月期『LOST10』主演は7月31日に発表
TBSは、2026年10月スタートの金曜ドラマ『LOST10』（ロストテン）を放送すると発表した。ドラマ『最愛』『Nのために』などを手がけた脚本・奥寺佐渡子氏、演出・塚原あゆ子氏、プロデュース・新井順子氏が集結。北海道を舞台にした完全オリジナルのヒューマンサスペンスとして描かれる。主演俳優は7月31日に発表される予定だ。
【写真】最愛コンビ再び！吉高由里子×松下洸平の共演シーン
物語の舞台は北海道。登山ツアー中に発生した遭難事故「支樺岳事件」をきっかけに、それぞれの人物の思惑や正義、悪、複雑な感情が交錯しながら展開していくヒューマンサスペンスとなる。
脚本を担当する奥寺氏は、映画『国宝』をはじめ、『おおかみこどもの雨と雪』『望み』、ドラマ『下剋上球児』『最愛』『リバース』『Nのために』『夜行観覧車』などを手がけてきた。登場人物の心情を丁寧に描く作風で知られ、本作でも緻密な人間ドラマを紡ぐ。
演出は、『ラストマイル』『ファーストキス 1ST KISS』やドラマ『海に眠るダイヤモンド』『最愛』『Nのために』などを手がけた塚原氏が担当。出演者の自然な演技を引き出す演出と映像美、張り巡らされた伏線を回収する構成力で、オリジナル作品の世界観を描き出す。
プロデュースは『ラストマイル』『海に眠るダイヤモンド』『下剋上球児』『最愛』『Nのために』などを担当した新井氏。『Nのために』『最愛』などで高い評価を受けた制作チームが再集結する作品としても注目を集めそうだ。
主演俳優は“10”日後となる7月31日に発表予定。今後は主演をはじめとするキャスト情報や作品をより楽しめる企画も順次公開されるという。
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物語の舞台は北海道。登山ツアー中に発生した遭難事故「支樺岳事件」をきっかけに、それぞれの人物の思惑や正義、悪、複雑な感情が交錯しながら展開していくヒューマンサスペンスとなる。
演出は、『ラストマイル』『ファーストキス 1ST KISS』やドラマ『海に眠るダイヤモンド』『最愛』『Nのために』などを手がけた塚原氏が担当。出演者の自然な演技を引き出す演出と映像美、張り巡らされた伏線を回収する構成力で、オリジナル作品の世界観を描き出す。
プロデュースは『ラストマイル』『海に眠るダイヤモンド』『下剋上球児』『最愛』『Nのために』などを担当した新井氏。『Nのために』『最愛』などで高い評価を受けた制作チームが再集結する作品としても注目を集めそうだ。
主演俳優は“10”日後となる7月31日に発表予定。今後は主演をはじめとするキャスト情報や作品をより楽しめる企画も順次公開されるという。