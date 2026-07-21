1泊4,000円台で朝食付き！大阪観光で絶対に泊まるべき高コスパホテルの全貌
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】大阪で1泊4,870円で宿泊できたホテルが安く泊まれて豪華朝食も付いている最高のホテルでした」と題した動画を公開した。動画では、大阪市中央区にある「SARASA HOTEL 心斎橋」に宿泊し、その圧倒的なコストパフォーマンスと充実した館内設備を徹底レビューしている。
今回宿泊したのは、Yahoo!トラベルのタイムセール等を利用し、朝食付きで1泊4,870円という「激安価格で宿泊することができました」と語る禁煙のスタンダードシングルルーム。広さ13平米の部屋は1人で過ごすには十分なスペースが確保されており、2017年の設立とあって水回りも清潔感にあふれていると高く評価した。
動画内で特に注目を集めたのは、宿泊者を飽きさせない充実した館内サービスだ。1階ロビーには無料のウェルカムコーヒーやクラフトビールの販売機が設置されている。さらに2階には1,000冊以上の漫画が並ぶ本棚があり、24時間読み放題な上、5冊まで部屋に持ち込んで読めるという嬉しいポイントも紹介された。
翌朝の朝食ビュッフェでは、お好み焼きやたこ焼き、串カツといった大阪ならではのメニューがずらりと並ぶ。白米だけでなくおかゆやカレー、2種類の汁物に豊富なデザートまで揃う豪華なラインナップに、「どれも美味しくて最高の朝食でした」と大満足の様子を見せた。
また、ホテルから徒歩6分の場所にある新規オープンのラーメン店で夕食を楽しむシーンも収録されており、周辺の利便性の高さも窺える。長堀橋駅すぐの好立地と充実した設備、そしてご当地グルメを味わえる豪華な朝食を備えた同ホテルは、大阪観光における宿泊先選びの正解と言えそうだ。
今回宿泊したのは、Yahoo!トラベルのタイムセール等を利用し、朝食付きで1泊4,870円という「激安価格で宿泊することができました」と語る禁煙のスタンダードシングルルーム。広さ13平米の部屋は1人で過ごすには十分なスペースが確保されており、2017年の設立とあって水回りも清潔感にあふれていると高く評価した。
動画内で特に注目を集めたのは、宿泊者を飽きさせない充実した館内サービスだ。1階ロビーには無料のウェルカムコーヒーやクラフトビールの販売機が設置されている。さらに2階には1,000冊以上の漫画が並ぶ本棚があり、24時間読み放題な上、5冊まで部屋に持ち込んで読めるという嬉しいポイントも紹介された。
翌朝の朝食ビュッフェでは、お好み焼きやたこ焼き、串カツといった大阪ならではのメニューがずらりと並ぶ。白米だけでなくおかゆやカレー、2種類の汁物に豊富なデザートまで揃う豪華なラインナップに、「どれも美味しくて最高の朝食でした」と大満足の様子を見せた。
また、ホテルから徒歩6分の場所にある新規オープンのラーメン店で夕食を楽しむシーンも収録されており、周辺の利便性の高さも窺える。長堀橋駅すぐの好立地と充実した設備、そしてご当地グルメを味わえる豪華な朝食を備えた同ホテルは、大阪観光における宿泊先選びの正解と言えそうだ。
YouTubeの動画内容
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