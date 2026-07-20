◇W杯北中米大会決勝 スペイン 1―0 アルゼンチン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）に決勝戦が行われ、スペイン（FIFAランク2位）が前回王者アルゼンチン（同1位）に1―0で勝利。0―0のまま突入した延長後半1分に途中出場のFWフェラン・トレス（バルセロナ）が劇的な決勝弾。全世界注目の頂上決戦を制し、10年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の優勝を飾った。

FWトレスは0―0の後半17分から途中出場。スコアレスのまま迎えた延長後半1分、右からのクロスをファーサイドのFWウィリアムスが中央へ落としたところに走り込んで左足ダイレクトボレー。今大会初得点が貴重な決勝弾となって、チームを16年ぶり2度目の優勝へと導いた。

この日のヒーローとなったトレスは試合後「あの得点は私だけのものではなく、スペイン国民4700万人の人々のものだ。決勝戦はどれも難しいものだが、メッシが相手となるとどうしても緊張してしまう」と話した。

続けて「この大会中に僕は大きな批判を浴びました。でも運命は決まっていました。僕に走る力をくれた神様に感謝したいと思います」と喜んだ。