事故物件と聞けば、多くの人は「古い物件の話だろう」と高をくくる。だが、大島てる氏の著書『大島てるの怪談部屋 ヒトコワ事故物件』（彩図社）には、念願の新築マイホームが突如として事故物件に変わった、あまりにも理不尽な事件が記録されている。

大工だからこそ可能だった「完全犯罪」

事件が起きたのは平成25（2013）年9月上旬、京都府長岡京市。工務店を経営する大工の夫が自宅で妻の首を絞めて殺害し、数日後に遺体を車で運んだ。遺体の隠し場所として選んだのは、自分が新築工事を請け負っていた同府南丹市の民家のガレージ地中だった。



写真はイメージ ©getty

施工するのは自分自身であるため、作業中に怪しまれることはない。さらに夫は殺害現場となった自宅の内装を自らリフォームし、「妻が2、3日前にいなくなった」と家出人捜索願まで届け出た。遺体さえ見つからなければ殺人事件とは発覚しない--そんな算段だったのだろう。

しかし「所詮は浅知恵」だった。妻には失踪の動機がなく、携帯電話の電源が切れたままという不審点から警察が捜査を開始。夫は妻を心配する素振りを一切見せず、平成27（2015）年には警察からの公開捜査の提案も断った。不審な態度を見た警察が任意で事情を聴くと、夫はあっさりと自白。12月上旬に遺体が掘り返され、事件は解決した。

だが、本当の悲劇はそこからだ。その家に暮らしていた無関係な家族は、ある日突然警察に「遺体が埋まっている可能性がある」と告げられ、敷地を掘り返されることになった。

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新築マイホームがいきなり「事故物件」になってしまった「不幸な家族」。この責任はいったい誰がとるのか……。本編は【下記リンク】から読むことができる。

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））