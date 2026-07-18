少年法の「年齢による線引き」に対する違和感と提言

【元警視庁刑事が解説】点滴汚物混入事件の闇、病院側の説明と食い違う動機の盲点

元警視庁刑事が読み解く連続“脱糞”騒動のナゾ「被害届」を出さない店舗の事情

元警視庁刑事が指摘する「法医学的所見が暴く真相」大阪なみはや大橋・遺体遺棄事件に見る知られざる捜査手法

懲役 30年に不服。川村葉音被告（21）と検察が双方でダブル控訴。【江別市男子大学生事件】元刑事が解説

【江別市・大学生集団暴行】主犯格は涙「本当にひどいことをした。正直に話す」元刑事が解説

【責任逃れか】江別・大学生集団○人、主犯格・川口侑斗被告「俺はトドメをさしていない」元刑事が解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。