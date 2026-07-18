山下智久、“相葉トリミング”初登場 相葉雅紀と“ほっこり”デビュー前の思い出話も
歌手・俳優の山下智久が、きょう18日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SP（後7：00〜後8：54）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。
【番組カット】息ぴったり！犬のために大奮闘する相葉雅紀＆山下智久
相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。そんな保護犬トリミングに相葉と親交のある山下が初登場する。
山下は、盲導犬や聴導犬、介助犬など“人のために働く犬”の認知を広め、支援する団体を立ち上げるなど、犬への深い思いを持つ。そんな頼りになる相棒を連れて相葉が向かった先は、和歌山県にある多頭飼育崩壊が起きた一軒家。2人は、建物の近くを放浪する「放し飼い状態の犬」を見てがくぜんとする。
地元の愛護団体の代表いわく、この家では一時犬の数が77匹まで増えてしまい、保健所からの依頼もあって少しずつレスキューしているとのこと。放浪中の犬がいるということは、いつかまれてもおかしくはない危険な現場。それでも相葉と山下は新たな飼い主と巡り会えるよう願いを込めて、果敢にもレスキュー作業をすることに。そして、保護した犬を地元のサロンで丁寧にトリミングしていく。
会うのは久しぶりだと言いつつ、レスキュー中もトリミング中も終始息の合ったコンビネーションを発揮する相葉と山下。相葉の犬への接し方を見てリスペクトする山下と、デビュー前の思い出話を懐かしみながら楽しそうに語る相葉の姿は、見ていてほっこり。相葉と山下が、犬のために大奮闘する姿を収めている。
【番組カット】息ぴったり！犬のために大奮闘する相葉雅紀＆山下智久
相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。そんな保護犬トリミングに相葉と親交のある山下が初登場する。
山下は、盲導犬や聴導犬、介助犬など“人のために働く犬”の認知を広め、支援する団体を立ち上げるなど、犬への深い思いを持つ。そんな頼りになる相棒を連れて相葉が向かった先は、和歌山県にある多頭飼育崩壊が起きた一軒家。2人は、建物の近くを放浪する「放し飼い状態の犬」を見てがくぜんとする。
会うのは久しぶりだと言いつつ、レスキュー中もトリミング中も終始息の合ったコンビネーションを発揮する相葉と山下。相葉の犬への接し方を見てリスペクトする山下と、デビュー前の思い出話を懐かしみながら楽しそうに語る相葉の姿は、見ていてほっこり。相葉と山下が、犬のために大奮闘する姿を収めている。