【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#15

【前回を読む】ブラジル国民ブチギレ！ アンチェロッティ監督は試合後会見をトンズラ…ミックスゾーンは修羅場だった

ボンジーア！ 米国は敗退したけど、いまだバログンのレッドカードの件は尾を引いている。

そりゃそうだ、一国の大統領のクレームで判定が覆っちゃうなら、W杯っていったい何？ ってことになっちゃうからね。トランプ米大統領に言わせると、「あれはファウルではなく、全速力で走っていた若者がぶつかっただけ」ってことらしいけど、これまでトランプはレッドカードはその場の退場だけじゃなく、次回の試合も出場停止になるってルールを知らなかったらしいよ。

この件に関し、UEFA（欧州サッカー連盟）は「FIFA（国際サッカー連盟）は越えてはならない一線を越えた」と正式に抗議。また欧州議会の72人の議員が調査を求め、EU各国の協会に正式に書簡を送っている。人権団体はIOCにFIFAが政治的中立を犯したと訴えている。

ちなみにFIFAのインファンティーノ会長は「この決定は独立した規律委員会が出したこと」って言い訳しているけど、特別な場合、この委員会は委員長が単独で決定することができるようになっているんだ。今回はどうかは不明だけど、過去に発表された110件のケースは全部委員長が裁定している。

バログンが本来は出られないはずだった試合の対戦相手ベルギーは、FIFAに上訴したものの、「ファウルがあった試合の当事者でない」ってことで却下されたよ。

「もしバログンへの判定が覆るんなら自分たちも」って、それまでカードを食らった選手がいるチームがこぞって撤回を申し出た。当たり前だよね。でもフランスのオリーセのイエローは取り消されず、イングランドのクアンサーなんて、バログンとほぼ同種類のファウル（スパイクが相手の足に当たる）、同じVAR確認の後でのレッドだったにもかかわらず、執行猶予どころか2試合の出場停止になっちゃった。これは2試合後にイングランドが当たるだろうアルゼンチン戦に、クアンサーを出さないためなんじゃないかって陰謀説までささやかれているんだ。

ドイツの元代表GKカーンは自身のXで「2002年W杯準決勝のバラックが受けたイエロー（これでバラックは決勝に出られなかった）を取り消してくれないかな。そしてブラジルとの決勝をもう一度やりたい」と提案。その他にも世界中で米国大統領とFIFAがミーム化されてる。「大統領が米国だけ15人でプレーできるよう提案」「米国が守るゴールだけサイズを小さくすることを要求」「米国だけプレー中に手を使えるよう訴えた」など。

■罰金650万円はチャラにならない

ところで、バログンのファウルは正確には取り消されちゃいない。ただ出場停止に執行猶予がついただけ。科せられた4万ドル（約650万円）の罰金はそのまま生きている。

金儲けのチャンスは決して逃さないFIFA。その辺はさすがだよね。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。