真似したいアイデアが満載！整理収納アドバイザーのフルリノベ自宅ルームツアー
YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「【リノベ×収納】整理収納アドバイザーが訪問！フルリノベマンションのルームツアー」と題した動画を公開しました。動画では、整理収納アドバイザーのナカリカさんが、同じく整理収納アドバイザーであるryoo（小西良子）さんのフルリノベーションされた自宅マンションを訪問し、プロならではの収納術や空間づくりの工夫を紹介しています。
玄関から始まるルームツアーでは、壁と一体化した扉の中に日用品や防災グッズがすっきりと収められています。靴箱は家族4人分で10足未満と厳選されており、扉の下には人感センサー付きの間接照明が設置されています。また、虫ピンを使って植物を飾ったり、鍵を木製の鉢カバーに入れて隠したりと、収納だけでなく「魅せる」工夫も随所に散りばめられています。
玄関を入ってすぐの場所には、子供たちのスタディースペースが設けられています。学校から帰ってすぐにカバンや教科書を置けるため、「荷物がリビングに広がらない」という大きなメリットがあります。さらに、空間を区切る壁の上部を天井まで塞がず開けておくことで、光と風が抜け、マンション特有の圧迫感を軽減させています。
キッチン周りでは、生活動線を徹底的に考え抜いた収納術が光ります。キッチンのカウンター裏にはゴミ箱がぴったり収まるスペースがあり、引き出しには文房具だけでなく、無印良品のベロアケースを使ったアクセサリーや化粧品も収納されています。ryooさんは「立ったままメイクができる」「動線がいい」と語り、引き出しの奥に鏡を置いて効率よく身支度を整えるアイデアを披露しました。そのほか、無印良品の仕切りスタンドを使ったフライパンの立てる収納や、扉の裏側に100円ショップのプレートを貼ってプリントを整理するなど、実用的なテクニックが次々と紹介されています。
整理収納アドバイザーならではの合理的で美しい空間づくりは、家の中が散らかって悩んでいる方にとって多くのヒントを与えてくれます。日々の生活動線を見直し、収納の仕組みをアップデートする際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
玄関から始まるルームツアーでは、壁と一体化した扉の中に日用品や防災グッズがすっきりと収められています。靴箱は家族4人分で10足未満と厳選されており、扉の下には人感センサー付きの間接照明が設置されています。また、虫ピンを使って植物を飾ったり、鍵を木製の鉢カバーに入れて隠したりと、収納だけでなく「魅せる」工夫も随所に散りばめられています。
玄関を入ってすぐの場所には、子供たちのスタディースペースが設けられています。学校から帰ってすぐにカバンや教科書を置けるため、「荷物がリビングに広がらない」という大きなメリットがあります。さらに、空間を区切る壁の上部を天井まで塞がず開けておくことで、光と風が抜け、マンション特有の圧迫感を軽減させています。
キッチン周りでは、生活動線を徹底的に考え抜いた収納術が光ります。キッチンのカウンター裏にはゴミ箱がぴったり収まるスペースがあり、引き出しには文房具だけでなく、無印良品のベロアケースを使ったアクセサリーや化粧品も収納されています。ryooさんは「立ったままメイクができる」「動線がいい」と語り、引き出しの奥に鏡を置いて効率よく身支度を整えるアイデアを披露しました。そのほか、無印良品の仕切りスタンドを使ったフライパンの立てる収納や、扉の裏側に100円ショップのプレートを貼ってプリントを整理するなど、実用的なテクニックが次々と紹介されています。
整理収納アドバイザーならではの合理的で美しい空間づくりは、家の中が散らかって悩んでいる方にとって多くのヒントを与えてくれます。日々の生活動線を見直し、収納の仕組みをアップデートする際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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