17日の夕方頃から、複数のスマートフォン向けゲームアプリが不具合や緊急メンテナンスの実施を報告している。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）で発生した世界的規模の障害による影響とみられ、ユーザーから困惑の声が上がっている。

この日の夕方頃から、Xでは複数のスマホゲームの不具合を報告する声が相次いだ。ユーザーからは「ホームに戻る時追い出されるね」「さっきは普通にログインできてたのに…」「エラーではいれん」などの困惑の声が上がっていた。

AWSは公式サイトなどを通じCDNサービス「Amazon CloudFront」の不調が発生しており、原因の究明と改善に尽力していると伝えた。

これを受け、複数のスマホゲームが公式SNSを通じて対応を発表。「ONE PIECE バウンティラッシュ」は「現在、AWSで発生している障害の影響により、一時的にメンテナンスを実施いたします。サービスは、AWSの障害が解消され次第、再開する予定です。ご利用の皆様にはご不便をおかけし、申し訳ございません」と報告。

「ドットアビス」は「ゲームへ接続ができない件につきまして、使用しているAWSにて障害が起きていることが確認できました。状況につきましては、AWS様へ問い合わせを行っております。進展あり次第、ご報告いたします」と伝えた。

「サカつく2026」も「現在、クラウドサービスで発生している障害の影響により、一時的にメンテナンスを実施いたします。 クラウドサービスの障害が解消され次第、メンテナンスを終了する予定です。 ご利用の皆様にはご不便をおかけし、申し訳ございません」と説明した。