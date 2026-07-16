株式会社アップランドが運営するVTuberプロダクション「.LIVE」が16日、公式Xを更新。所属タレントのライブに「爆破予告」が届いたと明かした。

「重要なお知らせ」と書き出して「『ヤマト イオリ2ndソロライブ えんじぇるすとらんぺっと』への爆破予告等への対応について」と記述。「この度、2026年7月17日(金)に実施予定の『ヤマトイオリ2ndソロライブ えんじぇるすとらんぺっと』に対する爆破予告が届きました」と報告した。

「現在、警察と連携しつつ不審者への警戒、 会場内の巡回などによる警備の強化を進めております」とし「ご来場予定のお客様にご心配をおかけすることになり誠に申し訳ございません」と謝罪。「関係各所と協議の上、警備体制の強化を行ったうえで、本イベントは予定通り実施いたしますが、当日は手荷物検査を行わせていただきますので、ご来場のお客様におかれましてはご協力いただけますようお願い申し上げます」とつづった。

会場では手荷物検査が実施されることと、危険物の持ち込みについてつづり「既に現地チケットを購入いただいたお客様の中でご不安を抱かれ、参加を辞退される方につきましては、別途チケットご購入者様のみに返金・払い戻しのご案内メールをいたしますので、メールに記載の内容をご確認いただき、参加辞退のご対応をお願い申し上げます」と説明。「お客様におかれましては、安全確保を最優先に行動いただきますようお願い申し上げます。万が一、不審物を発見された際には、決して触れずにその場を離れ、速やかにスタップまでお知らせください。また、不審者を見かけた場合も、まずはご自身の安全を確保した上で、スタップへご連絡いただくようお願いいたします」と記した。

「今後もお客様、スタッフが安心してご参加いただけるように最大限の安全対策を実施してまいります。引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。