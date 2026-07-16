お笑い芸人の陣内智則（52）が15日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。せっかちな性格を象徴するエピソードを披露した。

この日は芸能界屈指のせっかちである土屋アンナ、FUJIWARA・藤本敏史と登場。行列で何時間待てる？という話題では、おっとり代表のスリムクラブ・内間政成が「この間も“I'm donut?”に2時間は並んだ」と回想。「並ぶのいいですよ。達成感あるんですよ。2時間も待ってゲットして食べるおいしさもあるし。（あげた人に喜ばれ）やりがいもある」と語った。

土屋は「絶対並ばない！」と断言。「考えただけで鳥肌が立ちます。パン屋さんでも2人並んでてまあギリかな」、藤本も「絶対並ばん。休日のフードコートでも、味より並ばないほう優先」と苦笑いした。

陣内は飲食店で「店入って、“ちょっと待ってくださいね”って言われも、“あ、じゃあ大丈夫です”って出る。違う店に行く」と告白。藤本も「めっちゃ分かるよ」と共感した。

「テーブル片付けるだけ、とかかもしれませんやん」と指摘するかまいたち・濱家隆一に、陣内は「でもなんかその雰囲気で時間かかりそうやな…と思ったり。なんやったら片付けとけよ、と思ってまう」。厳しい意見で、おっとりなスリムクラブ・真栄田賢を「うぉぉ…」とビビらせた。

ただ、テーマパークのアトラクションの行列についてはデートなら我慢できるという陣内。かまいたち・山内健司はかつてデートした際に「ディスニーで360分待ちしたことある」と振り返り、驚かせていた。