お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（53）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、肌にまつわる暗い過去を明かした。

番組では、夏に水分が失われることなどから老けて見える“夏老け”を防止する若見え食材をランキングで紹介。「BALLISTIK BOYZ」砂田将宏は、若いころに肌荒れを経験したことで、美容に興味を持ったことを明かした。

番組では、若いころに暴飲暴食すると体の老化具合が変わり、40代を境にその差が顕著になってくると説明された。そのため、吉田は「“分岐点”を成功したわけですね」と、砂田をうらやましそうに見やった。

MCの明石家さんまからは「ケアしなかったのか、お前は」と問われた。顔にニキビの跡が残る吉田は「少年漫画雑誌の後ろに付いている、“ニキビで悩んでいる諸君、このマシンを使え”みたいなのがあったんです」と説明。通販の広告に、ニキビが治る機器のような物が掲載されていたという。

吉田はさっそく購入。「ずっとお風呂場でガーやってたんです。血とか、何か出るじゃないですか。それでも、俺はそれが治っていると思って、グアーやっていて、4年後くらいにこうなってた」。スタジオには悲鳴が上がった。

「治る言うて売ってたマシンが、（ニキビを）つぶすマシンやったんです。つぶしたらアカンって知識がなかった」。掲載されていた雑誌も捨ててしまっており、連絡先も分からない状態。さんまは「たぶんその会社、つぶれてる」と推測していた。