◇バレーボール 男子ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第3週（7月15日〜19日)

バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)が15日、日本ラウンド初戦であるイタリア(同2位)に3−2(24−26、25−19、25−20、23−25、15−12)のフルセットで勝利し、無傷の9連勝となりました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出。日本は今週から日本開催で4試合を戦います。

第2週まで唯一負けなしで8連勝だった日本は、前回準優勝も今大会ここまで5勝3敗のイタリアを迎えます。パリオリンピックの準々決勝で敗れた難敵相手に第1セット、キャプテンの石川祐希選手が8得点でけん引。郄橋藍選手のトリッキーな背面ショットも飛び出す中、24−23で先にセットポイントを握り、郄橋選手のアタックでセットポイントかと思われましたが、ビデオ判定でタッチネットとなり、得点とはならず。逆転でセットを落とします。

第2セット、郄橋選手が得点源となり中盤から徐々に差をつけると、リベロの山本智大選手は、相手の強烈なサーブを難なく拾い攻撃につなげます。17−14からは粘りに粘って最後はエバデダン ラリー選手が決めるなど、セットカウント1−1と追いつきました。

第3セットは、序盤からイタリアが高さを生かしてブロックを決める中、4−4からラリー選手が相手の強烈なアタックをブロック。ここから勢いに乗り、石川選手や郄橋選手、西田有志選手も調子を上げて3人が2桁得点超えでけん引。終盤には西田選手の強烈サービスポイントも決まり、勝利に王手をかけます。

第4セット、2−2から山本選手が強烈なアタックを拾うなど、長いラリーから西本圭吾選手が完璧なブロック。多くの日本のファンが集まる会場をも巻き込み、盛り上がります。しかし、追い詰められたイタリアも反撃。終盤まで4点差と苦しい展開になります。終盤は1点差まで迫るも及ばず、セットカウント2−2となります。

最終第5セットも序盤から互いに譲らず。イタリアが高いブロックを見せれば、そのブロックを郄橋選手が強烈なアタックで破ります。7−7からは相手の強烈なアタックを拾い、難しいボールを西田選手が合わせ8点目。続くポイントでは郄橋選手が左手で押し込む技ありのポイントを奪います。さらに最後は郄橋選手が決めて、約2時間半の死闘の末に世界2位イタリアを撃破。郄橋選手が両チーム最多26得点、西田選手が20得点、石川選手が17得点を記録しました。

日本はこれで無傷の9連勝。16日はカナダ、17日はベルギー、19日はアルゼンチンと戦います。

▽日本の予選ラウンド日程

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 ○3−2 イラン

第7戦 ○3−2 アメリカ

第8戦 ○3−2 フランス

◆日本開催第9戦 ○3−2 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー 第12戦 アルゼンチン