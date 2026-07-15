「エアコンは24時間つけっぱなしが安い」と言う夫。電気代は「運転開始の直後が高い」とのことですが、実際“こまめにオン・オフ”と比べて節約できますか？ 節約効果を確認

エアコンの電気代はつけっぱなしのほうが安いって本当？

夫の主張は、半分は当たっていますが、つけっぱなしがいつでも最安とはかぎらないのが実情です。

エアコンは、室温と設定温度の差が大きい運転開始の直後にもっとも電力を使い、設定温度に近づくと少ない電力で安定して動きます。このため、近所への買い物など30分ほどの短い外出なら、スイッチを切らずにおくほうが得になりやすい仕組みです。

エアコンメーカーのダイキン工業の実験では、冷房を30分ごとに入り・切りした部屋より、つけたままの部屋のほうが電気代は安く済みました。

ただし、外出が長く続いたり夜間に外気温が下がったりする場面では、つけっぱなし運転が常に最安だとは言いきれません。実際、同じダイキン工業の実験では、18:00～23:00の時間帯では、こまめに入り切りのほうが電気代は安い結果になっています。



こまめにON／OFFするほうが高くなりやすいのはなぜ？

こまめな入り切りで電気代が上がりやすいのは、起動のたびにエアコンがフルパワーで動くからです。運転を止めると部屋の温度はすぐに外気温へ近づくため、再びつけたときに設定温度まで一気に冷やそうとして大きな電力を使います。

ダイキン工業が冷房26度設定で行った検証では、日中9時から18時の1時間あたりの平均消費電力量は、つけっぱなしの部屋が0.37キロワットアワー、こまめに入り切りした部屋が0.40キロワットアワーで、入り切りのほうが多くなっています。

これを、現在の電力料金目安単価の1キロワットアワー31円で、日中9時間ぶんに換算すると、こまめに切る部屋は1日あたり約8円、1ヶ月では約240円高くつく計算になります。

ダイキン工業の実験では、日中なら35分以内、夜間なら18分以内の外出ならつけたままのほうが安いという目安も示されていますので、短い外出では消さない判断が無難だといえるでしょう。



夏場の電気代を乗り越える際のコツ

夏の電気代をやわらげる近道は、設定温度を下げすぎず、エアコンの効率を上げる工夫を重ねる使い方です。むずかしい準備はいりませんので、以下のポイントから取り入れてみてください。



・設定温度は28度前後を目安にする

冷房の設定温度を1度上げると約13％の節電効果が見込めるため、28度前後を目安に1度ずつ微調整すると無理がありません。



・風量は自動運転に任せる

弱風よりも自動運転のほうが早く設定温度へ届くため、結果としてむだな電力を抑えられます。



・フィルター掃除と室外機の置き場所を見直す

フィルターを2週間に1度掃除すると冷房時の消費電力を約4％減らせますし、室外機を日陰に置けば冷却効率の低下も防げます。



・扇風機やサーキュレーターを併用する

冷気を部屋全体へ行きわたらせると、設定温度を上げても涼しく感じられます。



まとめ

エアコンの電気代は、つけっぱなしが安いか高いかを白黒つけるより、外出の長さで上手に使い分ける考え方が大切です。近所への買い物など30分ほどの短い外出なら切らずにおき、数時間以上家を空けるならいったん止めると、むだな立ち上がりを減らせます。

電気代の山は、室温と設定温度の差が大きい運転開始の直後にあるため、入り切りの回数をどれだけ抑えるかが節約の分かれ目になります。あわせて、設定温度を28度前後に保ち、フィルター掃除やサーキュレーターの併用を続ければ、夏の請求額は無理なく抑えられるでしょう。

執筆者 : 高柳政道

FP1級、CFP、DCプランナー2級