「一歩入った時の幸せがすごい」夏の東京ディズニーシーを満喫！混雑する新エリアを賢く楽しむリアルなパーク散策術
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.7.9の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on July 9, 2026 : Part 3」を公開しました。動画では、夏の東京ディズニーシーの各エリアを散策し、特に混雑するファンタジースプリングスでのアトラクションの待ち時間や、シングルライダーを活用した様子をレポートしています。
ロストリバーデルタから散策をスタートしたYamatoStyleは、気温30度を記録する暑さの中、アラビアンコーストを経てファンタジースプリングスへと向かいます。エリア内は多くの来園者で賑わい、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」はスタンバイで90分待ち、「アナとエルサのフローズンジャーニー」は180分待ちという長蛇の列ができていました。
「アナとエルサのフローズンジャーニー」のシングルライダーを利用しようとしますが、この時は実施されていませんでした。そこで、再び「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」へと戻り、シングルライダーでの乗車に挑戦します。列はなかなか進まないものの、涼しい洞窟のキューエリアに入ると「一歩入った時の幸せがすごいです」と、暑さをしのげる空間に安堵する姿が見られました。
結果として、スタンバイが90分待ちのところ、シングルライダーを利用することで57分でアトラクションに乗車できました。YamatoStyleは「1時間は覚悟していましたが、本当に1時間かかりました」と振り返りつつも、通常より早く乗れたことに満足しています。その後はマーメイドラグーンや夕暮れのアラビアンコーストの景色を楽しみながらパークを巡りました。
混雑するパーク内でのアトラクション待ち時間のリアルな検証は、今後のディズニーシー訪問の参考になりそうです。暑さ対策やシングルライダーの活用を視野に入れて、パークでの計画を立ててみてはいかがでしょうか。
ロストリバーデルタから散策をスタートしたYamatoStyleは、気温30度を記録する暑さの中、アラビアンコーストを経てファンタジースプリングスへと向かいます。エリア内は多くの来園者で賑わい、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」はスタンバイで90分待ち、「アナとエルサのフローズンジャーニー」は180分待ちという長蛇の列ができていました。
「アナとエルサのフローズンジャーニー」のシングルライダーを利用しようとしますが、この時は実施されていませんでした。そこで、再び「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」へと戻り、シングルライダーでの乗車に挑戦します。列はなかなか進まないものの、涼しい洞窟のキューエリアに入ると「一歩入った時の幸せがすごいです」と、暑さをしのげる空間に安堵する姿が見られました。
結果として、スタンバイが90分待ちのところ、シングルライダーを利用することで57分でアトラクションに乗車できました。YamatoStyleは「1時間は覚悟していましたが、本当に1時間かかりました」と振り返りつつも、通常より早く乗れたことに満足しています。その後はマーメイドラグーンや夕暮れのアラビアンコーストの景色を楽しみながらパークを巡りました。
混雑するパーク内でのアトラクション待ち時間のリアルな検証は、今後のディズニーシー訪問の参考になりそうです。暑さ対策やシングルライダーの活用を視野に入れて、パークでの計画を立ててみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。