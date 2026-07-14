フランスを含む海外のメディアが、東京都の“新たなクールビズ”に注目しています。

フィリピンのテレビ局

「Hot Pants 東京都の職員、スーツを捨ててショーツに」

フランスのテレビ局のサイトには、“ジャケット姿にハーフパンツ”という不思議な写真も。

今、海外のメディアから注目を集めているのが、今年4月から東京都庁で始まった職員の“ハーフパンツ解禁”。

東京都が掲げる「東京クールビズ」の一環で、「TPOに応じた快適な服装」を目指し、Tシャツやハーフパンツの着用が可能になったのです。

「別に（着用）OKならいいと思います」

「ちょっとラフすぎるかな」

国内では賛否両論あるようですが、海外の人は…

イタリア人

「私の職場はハーフパンツでは行けない。イタリアでも、いつか実現してほしい」

オーストラリア人

「ヨーロッパでも実施するのがいいよ」

比較的、好意的な意見が多いよう。

AFP通信

「ベリースタイリッシュ」

東京都職員

「センキュー」

きょう、東京都庁で取材をしていたのは、世界三大通信社のひとつ、フランスの「AFP通信」。

AFP通信

「（ハーフパンツを）はいていい職種とかありますか」

世界で危険な暑さが続くなか、都庁の“ハーフパンツ解禁”は“ホットな話題”だということです。

これに先立ち、取材していたのはアメリカの「ニューヨーク・タイムズ」。

どんな質問をしたのでしょうか。

東京都職員

「『毎日、ハーフパンツで来て、出社しているのかな』と思われていた。そこはやっぱりTPOに応じて（と説明した）」

世界から注目されている職場での“ハーフパンツ解禁”。これが当たり前になる日は、意外と近いかもしれません。