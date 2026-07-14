「ベリースタイリッシュ」都庁職員の“ハーフパンツ解禁” 東京の新たなクールビズに大手海外メディアが注目
フランスを含む海外のメディアが、東京都の“新たなクールビズ”に注目しています。
フィリピンのテレビ局
「Hot Pants 東京都の職員、スーツを捨ててショーツに」
フランスのテレビ局のサイトには、“ジャケット姿にハーフパンツ”という不思議な写真も。
今、海外のメディアから注目を集めているのが、今年4月から東京都庁で始まった職員の“ハーフパンツ解禁”。
東京都が掲げる「東京クールビズ」の一環で、「TPOに応じた快適な服装」を目指し、Tシャツやハーフパンツの着用が可能になったのです。
「別に（着用）OKならいいと思います」
「ちょっとラフすぎるかな」
国内では賛否両論あるようですが、海外の人は…
イタリア人
「私の職場はハーフパンツでは行けない。イタリアでも、いつか実現してほしい」
オーストラリア人
「ヨーロッパでも実施するのがいいよ」
比較的、好意的な意見が多いよう。
AFP通信
「ベリースタイリッシュ」
東京都職員
「センキュー」
きょう、東京都庁で取材をしていたのは、世界三大通信社のひとつ、フランスの「AFP通信」。
AFP通信
「（ハーフパンツを）はいていい職種とかありますか」
世界で危険な暑さが続くなか、都庁の“ハーフパンツ解禁”は“ホットな話題”だということです。
これに先立ち、取材していたのはアメリカの「ニューヨーク・タイムズ」。
どんな質問をしたのでしょうか。
東京都職員
「『毎日、ハーフパンツで来て、出社しているのかな』と思われていた。そこはやっぱりTPOに応じて（と説明した）」
世界から注目されている職場での“ハーフパンツ解禁”。これが当たり前になる日は、意外と近いかもしれません。