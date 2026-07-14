タレントの梅宮アンナ（53）が11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。2024年に全摘出手術を受けた乳がんの治療の費用について語った。

梅宮は24年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。同11月に右胸の全摘出手術を受けた。昨年3月に12回の抗がん剤治療、同4月に16回の放射線治療を終えたことを報告していた。

この日は発見の経緯や治療について赤裸々にトーク。「がんの中でも乳がんは大変治療が長いです」とし、昨年治療が「一旦終わった」が「ここからお薬を飲んでいくんですね。ホルモン剤を10年飲みます」と再発を防ぐための服薬が続くと説明。さらに「24カ月、2年間は“飲む抗がん剤”を飲みます」と別の薬も服薬していると明かした。

金額について聞かれると「がんって凄くお金がかかるって言われていて、私が今飲んでいるお薬は1錠8800円します。掛ける2です。」と1日2錠飲んでいると説明。社会保険適用で3割負担であることも明かした。

続けて、治療にかかる費用は「みんな違うんです」とし「私はステージ3、自分が実質出したお金は100万円はかかってるかな、1年で」と明かした。