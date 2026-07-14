村上宗隆がホームランダービー初出場　「優勝してほしい」山本由伸もエール　142メートル弾など9本記録も準決勝進出ならず

メジャーリーグ・オールスターゲーム。

前日恒例のホームランダービーを村上宗隆選手が盛り上げました。

日本時間の明日行われるオールスターゲームに日本選手で選ばれたのは、ドジャースの山本由伸投手。

そしてメジャー1年目ホワイトソックス・村上宗隆選手の2人です。

村上選手は初の選出で、ホームランダービーにも出場します。

松浦記者：

村上選手がホームランダービーに向けて最後の調整に入りました。

村上宗隆選手：

なんとか自分の持っているパワーを見せられたらなと思います。自信はないですけど、やれることはしっかりやりたいなと思っています。

グラウンドで再開した2人。

山本投手がホームランダービーへエールを送りました。

山本由伸投手：

村上むね君がホームランダービーでるのでそのパワーを見たいですし、優勝してほしいなと思います。

実況「ムネタカ、ムラカミー！」華々しく開幕したホームランダービー。

えりすぐりの強打者8選手の中に村上選手が入りました。

日本選手では大谷翔平選手以来2人目の出場です。

第1ラウンドに臨んだ村上選手。

初球から美しい放物線を描きスタンドに放り込みます。

第1ラウンドは20スイングで何本のホームランを打ったかを全選手で争います。

順調に本数を伸ばす村上選手。

最も飛ばしたのがこちらのホームランです。飛距離142メートル。

20スイングで9本を記録した村上選手ですが、準決勝進出にはあと1本足りず敗退となりました。

明日のオールスターゲームはベンチスタートが決まっていますが、出場なるか期待です。

遠藤玲子キャスター：

ここからは、三宅さんにも加わってもらいます。

三宅正治キャスター：

よろしくお願いします。

遠藤キャスター：

村上選手、ホームランダービーは残念ながら第1ラウンド敗退となってしまいました。

三宅キャスター：

1本差でしたね、惜しかった。それでも、村上選手らしいパワーをみせました。第1ラウンドの8本目は飛距離およそ142メートル、スタンドの2階席までとばしました。

榎並大二郎キャスター：大舞台で豪快な当たり、迫力ありますね。

三宅キャスター：村上選手は負傷者リストに入って、3日前にスタメンに復帰したばかりですからね。メジャーリーグを代表するメンバーとともに出たこと自体がすごい！その中でインパクトを残しました。

三宅キャスター：明日のオールスターゲームはベンチからのスタートになりますが、出場のチャンスがあるといいですね。出場してホームラン、期待しましょう！