村上宗隆がホームランダービー初出場 「優勝してほしい」山本由伸もエール 142メートル弾など9本記録も準決勝進出ならず
メジャーリーグ・オールスターゲーム。
前日恒例のホームランダービーを村上宗隆選手が盛り上げました。
日本時間の明日行われるオールスターゲームに日本選手で選ばれたのは、ドジャースの山本由伸投手。
そしてメジャー1年目ホワイトソックス・村上宗隆選手の2人です。
村上選手は初の選出で、ホームランダービーにも出場します。
松浦記者：
村上選手がホームランダービーに向けて最後の調整に入りました。
村上宗隆選手：
なんとか自分の持っているパワーを見せられたらなと思います。自信はないですけど、やれることはしっかりやりたいなと思っています。
グラウンドで再開した2人。
山本投手がホームランダービーへエールを送りました。
山本由伸投手：
村上むね君がホームランダービーでるのでそのパワーを見たいですし、優勝してほしいなと思います。
実況「ムネタカ、ムラカミー！」華々しく開幕したホームランダービー。
えりすぐりの強打者8選手の中に村上選手が入りました。
日本選手では大谷翔平選手以来2人目の出場です。
第1ラウンドに臨んだ村上選手。
初球から美しい放物線を描きスタンドに放り込みます。
第1ラウンドは20スイングで何本のホームランを打ったかを全選手で争います。
順調に本数を伸ばす村上選手。
最も飛ばしたのがこちらのホームランです。飛距離142メートル。
20スイングで9本を記録した村上選手ですが、準決勝進出にはあと1本足りず敗退となりました。
明日のオールスターゲームはベンチスタートが決まっていますが、出場なるか期待です。
遠藤玲子キャスター：
ここからは、三宅さんにも加わってもらいます。
三宅正治キャスター：
よろしくお願いします。
遠藤キャスター：
村上選手、ホームランダービーは残念ながら第1ラウンド敗退となってしまいました。
三宅キャスター：
1本差でしたね、惜しかった。それでも、村上選手らしいパワーをみせました。第1ラウンドの8本目は飛距離およそ142メートル、スタンドの2階席までとばしました。
榎並大二郎キャスター：大舞台で豪快な当たり、迫力ありますね。
三宅キャスター：村上選手は負傷者リストに入って、3日前にスタメンに復帰したばかりですからね。メジャーリーグを代表するメンバーとともに出たこと自体がすごい！その中でインパクトを残しました。
三宅キャスター：明日のオールスターゲームはベンチからのスタートになりますが、出場のチャンスがあるといいですね。出場してホームラン、期待しましょう！