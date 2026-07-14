パンサー尾形の妻、夫に「助けて…」 朝方のパニック症状を告白「久しぶりに泣きながら」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが13日、自身のブログを更新。朝方にパニック症状に襲われ、夫の尾形に「助けて…」と助けを求めたことを明かした。
【写真】妻・あいさん＆長女と“家族3ショット”のパンサー尾形家
あいさんは「朝からびっくりしてしまい」と題したブログで、「昔、電車ではじめて、パニック症状みたいになった事があり、、そこからずっと、自分が運転する車で移動したりしていた」と過去の経験を回顧。「最近よくなってきたななんて思ったら、今朝、溺れる夢をみて、窒息するかもってパニックで起きました。。」と打ち明けた。
当時の状況については、「息は吸えてる」「鼻は通ってるのに息ができない気がするの。それを考えるとパニックになってきて、、、」「酸素が薄い感じ」と説明。「久しぶりに泣きながら、パパに助けて、、、って言った朝でした。。」と、尾形に助けを求めたことを振り返った。
その後は気持ちを落ち着かせるため、朝の静かな境内を訪れたことを報告。「早々にお参りしてきた！！」とつづり、「さて、本日も頑張ってきましょう」と前向きな言葉で締めくくった。
この投稿には、「ホントにパパいて良かったね」「大丈夫ですか？疲れかなぁ」「不安定な天気だし…無理せず焦らずね！」「息ってどうやってるんだっけ？って時あります」「怖かったね」「最近忙しそうだし、あまり無理しないでくださいね」など、心配や励ましのコメントが寄せられている。
【写真】妻・あいさん＆長女と“家族3ショット”のパンサー尾形家
あいさんは「朝からびっくりしてしまい」と題したブログで、「昔、電車ではじめて、パニック症状みたいになった事があり、、そこからずっと、自分が運転する車で移動したりしていた」と過去の経験を回顧。「最近よくなってきたななんて思ったら、今朝、溺れる夢をみて、窒息するかもってパニックで起きました。。」と打ち明けた。
その後は気持ちを落ち着かせるため、朝の静かな境内を訪れたことを報告。「早々にお参りしてきた！！」とつづり、「さて、本日も頑張ってきましょう」と前向きな言葉で締めくくった。
この投稿には、「ホントにパパいて良かったね」「大丈夫ですか？疲れかなぁ」「不安定な天気だし…無理せず焦らずね！」「息ってどうやってるんだっけ？って時あります」「怖かったね」「最近忙しそうだし、あまり無理しないでくださいね」など、心配や励ましのコメントが寄せられている。