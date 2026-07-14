26日に初回放送予定のTBS日曜劇場「VIVANT」（日曜後9・00）について、13日夜に配信された「週刊女性PRIME」が「『VIVANT』の“象徴”がパワハラ告発で現場から消えた！『言いたいことは…』直撃取材で明かした言葉」と伝えた。きょう14日発売の「週刊女性」（主婦と生活社）が詳報。福澤克雄監督について「現場の若手スタッフからパワーハラスメントを訴えられてしまったそうです」と関係者の話を報じている。

「VIVANT」の公式サイトによると、福澤氏は原作、演出、プロデュースを担当している。

スポニチ本紙の取材でも福澤氏は部下にあたるスタッフからパワハラを告発され、その後、撮影現場に姿を見せなくなっていた。TBSはスポニチ本紙の取材に「パワーハラスメントに該当する言動が認められ、厳正に人事上の措置を行いました」とコメント。詳細については「回答を差し控えさせて頂きます」とした。また「一時、撮影現場を離れていたことは事実です」とし、その期間などについては「制作過程については回答を差し控えさせて頂きます」にとどめた。

「VIVANT」は俳優の堺雅人主演で2023年に日曜劇場枠で放送され、壮大なスケールと緻密なストーリー展開が大きな話題を呼んだ。最終回の視聴率は19・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録するなど、大ヒット作となった。そして、今年の7月期から同枠初となる2クール連続で続編が描かれる予定だ。多くの視聴者が待ちわびる放送への影響について、同局は「放送予定に影響はありません」と回答した。