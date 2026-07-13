マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』より、初のコンセプトアートが公開された。マーベル・スタジオでビジュアル開発を担うアンディ・パークがSNSに公開した。

この投稿をInstagramで見る

新たなる悪役ドクター・ドゥーム（ロバート・ダウニー・Jr.）を中心に、世界観を超越したヒーローたちが集結している。左側のグループには、サンダーボルツ（ニュー・アベンジャーズ）のエレーナ・ベロワ（フローレンス・ピュー）、レッド・ガーディアン（デヴィッド・ハーバー）、ゴースト（ハナ・ジョン＝カーメン）、U.S.エージェント（ワイアット・ラッセル）、ボブ（ルイス・プルマン）、バッキー・バーンズ（セバスチャン・スタン）に加え、アントマン（ポール・ラッド）、ソー（クリス・ヘムズワース）、そしてスティーブ・ロジャース（クリス・エヴァンス）がアッセンブル。

右側のグループには、ファンタスティック・フォーのリード・リチャーズ（ペドロ・パスカル）、スー・ストーム（ヴァネッサ・カービー）、ジョニー・ストーム（ジョセフ・クイン）、ベン・グリム（エボン・モス＝バクラック）と、シャン・チー（シム・リウ）、シュリ（レティーシャ・ライト）、エムバク（ウィンストン・デューク）。さらに新キャプテン・アメリカのサム・ウィルソン（アンソニー・マッキー）とファルコンを襲名したホアキン・ドレス（ダニー・ラミレス）も飛行する。

そして下部には、X-MENからサイクロプス（ジェームズ・マースデン）、ビースト（ケルシー・グラマー）、ミスティーク（レベッカ・ローミン）、マグニートー（イアン・マッケラン）、プロフェッサーX（パトリック・スチュワート）、ナイトクローラー（アラン・カミング）、ガンビット（チャニング・テイタム）が描かれている。

注目はドゥームの下部に、今や物語の神となったロキ（トム・ヒドルストン）が密かに描かれていることだ。ヒドルストンは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について、「圧巻の映画で、皆さんの予想全てを覆すだろうということです。僕の予想は覆されました。脚本を読んだ時にも、これは並外れたものになると思いました」とで話している。

シリーズの垣根を超えたヒーローたちの共演が『アベンジャーズ』映画の最大の醍醐味だが、今回は時空を超えたクロスオーバー。これまでMCUでは「アース616」と呼ばれるユニバースが舞台となっていたが、スティーブ・ロジャースは『アベンジャーズ／エンドゲーム』のラストで過去に戻ったままであるため、彼がどのタイムライン／ユニバースに属しているかは現在まではっきりしていない。ファンタスティック・フォーはアース828の別世界が舞台であり、X-MENもまた旧20世紀フォックスで展開された別アースからの参戦。さらにテイタムのガンビットは『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）で描かれた、どのアースにも属さない剪定後の「虚無」から復活を遂げる番外キャラクターである。

パークは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、マーベル・スタジオのビジュアル開発ディレクターとして全面的に指揮した最後の映画になったとコメント。今回のイラストは、その仕事を記念するとともに、本編に登場するキャラクターとビジュアルを初めて正式に披露するために制作されたものだ。

「あらゆる意味で描き上げるのが大変な一枚でしたが、心から一分一秒を楽しみました」とパーク。これまで手がけてきたコミコン用のコンセプトポスターやキャスト発表用アートと同じく、こうした一枚には映画の物語やキャラクターだけでなく、制作中に経験した困難や成功、チームワーク、人間関係、楽しい思い出まで刻まれていると振り返った。

監督は『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014）から『アベンジャーズ／エンドゲーム』までを手がけたアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟。ドクター・ドゥーム役には、トニー・スターク／アイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jr.が起用されている。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開予定。