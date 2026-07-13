探偵が暴いた妻の“W不倫” 苦悩する夫が下した決断「耐えられないかなと」
YouTubeチャンネル「PIO探偵事務所」が、「【浮気調査】福祉活動の裏でW不倫…｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、妻の浮気を疑う夫からの依頼で探偵が調査を行い、ボランティア活動の裏でW不倫をしていた事実が発覚するまでの経緯と、その後の結末が収められている。
動画の序盤、探偵事務所を訪れた依頼者の夫（38歳）によると、妻（37歳）は1年ほど前から福祉系のボランティアを始めたという。しかし、最近は会話がそっけなくなり、スマホをお風呂場にまで持ち込むようになったほか、服装も「女らしくというか、可愛らしい綺麗めな格好」に変わったことで、浮気を疑い始めたと切実な思いを語る。
その後、探偵による尾行調査が行われ、妻がボランティア先の施設から同年代の男性と手を繋いで出てきて、そのままラブホテルへ入る姿がカメラに収められた。後日、探偵から「相手は同じボランティア団体の既婚男性」であり、W不倫であることが報告されると、夫は「まさかまさかって感じですね」とショックを隠しきれない様子を見せた。当時は子供の受験を控えていたこともあり、「できるだけ穏便に」「まずは妻と話してみようと思います」と語っていた。
動画の終盤では、3ヶ月後に夫から電話で事後報告を受ける様子も公開されている。証拠を突きつけられた妻は不倫を認め、「もうしない」と謝罪したという。しかし、夫は「もう一回されたりしたら、僕耐えられないかなと思いまして」と、話し合いの末に離婚を決意したことを明かした。弁護士を介して慰謝料の支払いも完了しており、探偵の調査によって一つの家庭が大きな転機を迎えたリアルな実態が伝わる内容となっている。
動画の序盤、探偵事務所を訪れた依頼者の夫（38歳）によると、妻（37歳）は1年ほど前から福祉系のボランティアを始めたという。しかし、最近は会話がそっけなくなり、スマホをお風呂場にまで持ち込むようになったほか、服装も「女らしくというか、可愛らしい綺麗めな格好」に変わったことで、浮気を疑い始めたと切実な思いを語る。
その後、探偵による尾行調査が行われ、妻がボランティア先の施設から同年代の男性と手を繋いで出てきて、そのままラブホテルへ入る姿がカメラに収められた。後日、探偵から「相手は同じボランティア団体の既婚男性」であり、W不倫であることが報告されると、夫は「まさかまさかって感じですね」とショックを隠しきれない様子を見せた。当時は子供の受験を控えていたこともあり、「できるだけ穏便に」「まずは妻と話してみようと思います」と語っていた。
動画の終盤では、3ヶ月後に夫から電話で事後報告を受ける様子も公開されている。証拠を突きつけられた妻は不倫を認め、「もうしない」と謝罪したという。しかし、夫は「もう一回されたりしたら、僕耐えられないかなと思いまして」と、話し合いの末に離婚を決意したことを明かした。弁護士を介して慰謝料の支払いも完了しており、探偵の調査によって一つの家庭が大きな転機を迎えたリアルな実態が伝わる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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