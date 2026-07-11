22時以降のチェックインで40％オフ！梅田の「ほぼラブホ」なビジホがお得で快適すぎる
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【ホテル暮らし】割引のあるほぼラブホテルのようなビジネスホテルの部屋で一人飲み 梅田のHOTEL CEEDSに宿泊」と題した動画を公開した。今回は大阪市北区にある「HOTEL CEEDS」に宿泊し、ユニークなシステムを活用したホテルステイと一人飲みの様子を紹介している。
「HOTEL CEEDS」は梅田駅から徒歩10分ほどの、ラブホテルが密集するエリアに位置している。立て看板には休憩料金も記載されており、「普通のビジホには休憩というシステムはあまり無いのでこちらはもうほぼラブホです」と解説した。一方で、チェックインの時間が遅くなるほど宿泊料金が安くなるシステムがあり、今回は22時からの利用で本来7,000円のところが4,200円と、40%も安い金額で宿泊できたという。
室内は、一般的なシングルルームよりも広めで、ベッドも大きい。元々ラブホテルだったということもあり、お風呂は普通のビジネスホテルと比べてかなりゆったりとした作りになっている。さらに、冷蔵庫の中に冷えたグラスが用意されていたり、ティッシュの予備が2箱置かれていたりといった、行き届いたサービスも紹介された。
夜は、徒歩3分の距離にあるセブンイレブンへ買い出しに出かけた。「チキンカツ弁当」や「ひじきの煮物」、そしてお酒を購入し、部屋での一人飲みがスタート。冷蔵庫で冷やされていたグラスにビールを注ぐと、「至福の時間ですね」とリラックスした様子を見せた。食後は「檸檬堂」のレモンサワーを追加。お目当ての度数9%のお酒が売っていなかったものの、「ストロング無しでも今日は酔えましたね」と満足げな様子が収められている。
翌朝は、窓からの快晴の景色を映しつつ、「ベッドも大きくてかなり快適に過ごせました」と振り返り、動画を締めくくった。ユニークな立地やお得な料金システムを活用した滞在風景は、普段とは一味違うホテル選びや、ゆっくりと一人飲みを楽しみたいときの参考になりそうだ。
「HOTEL CEEDS」は梅田駅から徒歩10分ほどの、ラブホテルが密集するエリアに位置している。立て看板には休憩料金も記載されており、「普通のビジホには休憩というシステムはあまり無いのでこちらはもうほぼラブホです」と解説した。一方で、チェックインの時間が遅くなるほど宿泊料金が安くなるシステムがあり、今回は22時からの利用で本来7,000円のところが4,200円と、40%も安い金額で宿泊できたという。
室内は、一般的なシングルルームよりも広めで、ベッドも大きい。元々ラブホテルだったということもあり、お風呂は普通のビジネスホテルと比べてかなりゆったりとした作りになっている。さらに、冷蔵庫の中に冷えたグラスが用意されていたり、ティッシュの予備が2箱置かれていたりといった、行き届いたサービスも紹介された。
夜は、徒歩3分の距離にあるセブンイレブンへ買い出しに出かけた。「チキンカツ弁当」や「ひじきの煮物」、そしてお酒を購入し、部屋での一人飲みがスタート。冷蔵庫で冷やされていたグラスにビールを注ぐと、「至福の時間ですね」とリラックスした様子を見せた。食後は「檸檬堂」のレモンサワーを追加。お目当ての度数9%のお酒が売っていなかったものの、「ストロング無しでも今日は酔えましたね」と満足げな様子が収められている。
翌朝は、窓からの快晴の景色を映しつつ、「ベッドも大きくてかなり快適に過ごせました」と振り返り、動画を締めくくった。ユニークな立地やお得な料金システムを活用した滞在風景は、普段とは一味違うホテル選びや、ゆっくりと一人飲みを楽しみたいときの参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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