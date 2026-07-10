『クロスロード』初回からビターな結末が話題「感情ぐちゃぐちゃで大号泣」「迫真の演技」
俳優・今田美桜が主演を務めるテレビ朝日系新ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜 後9：00）の初回の見逃し配信再生数が、7〜9日の3日間で、143.6万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：7月7日〜7月9日）した。ほかにも、TVerドラマランキング、総合ランキングでも1位を獲得。TVerお気に入り登録数では50.1万人突破するなど話題となっている。
【写真】緊迫のオペシーン！初の医師役を演じる今田美桜
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
初回は、どんな命もあきらめない若き救命医・春木遥（今田）が、命の危機に瀕した２人の患者を前に、大きな岐路に立たされる。愛する娘（佐藤仁美）と絶縁状態にあるホームレスの父親か、大事件を誘発した犯罪者か。たった1台しかない生命維持装置「ECMO（エクモ）」をどちらの患者に使うか、究極の選択を迫られる。
医師である前にひとりの人間として…倫理的な感情も押し寄せる最大の局面。そんな中、遥ら救命救急センターの面々が断腸の思いで選んだのは、より助かる見込みのある犯罪者。理想だけで語ることはできないビターな結末となった。
しかし、ホームレス患者の命をつなぐことも決してあきらめず、最後まで必死に闘い続けた遥たちには、娘から感謝の言葉も。ラスト1秒まで、さまざまな感情を揺さぶる涙と、ささやかな希望があふれる物語が展開された。
ネットでは「クロスロード感情ぐちゃぐちゃで大号泣！」「このドラママジ神ドラマ。本当に泣ける。1話でこのクオリティはえぐい。命の大切さを感じた」「今期一番アツい医療ドラマになりそうな予感」「クロスロードめっちゃ良すぎて、すでに桐生先生のファン」など多くの反響が。
さらに主演の今田についても「力強くてグサッときたぁ〜」「美桜ちゃんの迫真の演技、涙なしでは見られないよ」「今田美桜の顔が小さすぎてヤバい。手術服着て目と眉毛しか見えないのにかわいいってどういうこと？」などの声が寄せられていた。
【写真】緊迫のオペシーン！初の医師役を演じる今田美桜
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
医師である前にひとりの人間として…倫理的な感情も押し寄せる最大の局面。そんな中、遥ら救命救急センターの面々が断腸の思いで選んだのは、より助かる見込みのある犯罪者。理想だけで語ることはできないビターな結末となった。
しかし、ホームレス患者の命をつなぐことも決してあきらめず、最後まで必死に闘い続けた遥たちには、娘から感謝の言葉も。ラスト1秒まで、さまざまな感情を揺さぶる涙と、ささやかな希望があふれる物語が展開された。
ネットでは「クロスロード感情ぐちゃぐちゃで大号泣！」「このドラママジ神ドラマ。本当に泣ける。1話でこのクオリティはえぐい。命の大切さを感じた」「今期一番アツい医療ドラマになりそうな予感」「クロスロードめっちゃ良すぎて、すでに桐生先生のファン」など多くの反響が。
さらに主演の今田についても「力強くてグサッときたぁ〜」「美桜ちゃんの迫真の演技、涙なしでは見られないよ」「今田美桜の顔が小さすぎてヤバい。手術服着て目と眉毛しか見えないのにかわいいってどういうこと？」などの声が寄せられていた。