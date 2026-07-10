平井拓郎「100%の確率でBUMPの方が得」星野源と比較し断言する、音楽活動における老後の幸福度と仲間の価値

「間がないMCは間抜け」意外と知らないライブでやってはいけないMCの特徴

バンドマンが語る職業カーストの現実。堂々と「ミュージシャン」と名乗るために必要な後ろ盾とは？