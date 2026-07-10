なにわ男子・大橋和也主演「人生を変えたコント」ビジュアル＆主人公取り巻くキャスト解禁 櫻井海音は“いじめ主犯役”に
【モデルプレス＝2026/07/10】なにわ男子の大橋和也が主演を務める映画『人生を変えたコント』（配給：ギャガ、アスミック・エース／12月18日全国公開）より、新キャスト・ティザービジュアル・特報映像が解禁された。
【写真】STARTOアイドル＆人気芸人、肩組み仲良し2ショット
原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお笑い芸人として今やテレビで見ない日はない、せいやが自身の体験を書き下ろした半自伝小説。2024年にワニブックスから発行され、発売わずか10日間で12万部突破、累計15万部超のベストセラーとなり、小学生から大人まで「胸が熱くなった」「涙が止まらなかった」とSNSでも話題となった。本作が単独初主演作となる、なにわ男子のリーダー・大橋が主演を務め、「チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜」、「免許返納！？」を手がけた監督：河合勇人と脚本家：林民夫の名コンビが、3度目のタッグを組んで贈る。
高校に進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけたイシカワ（大橋）が、学校最大のイベントである文劇祭という大舞台で、大好きなお笑いにすべてをかけ自分らしさと人生を取り戻した、芸人・霜降り明星せいやとしての原体験をもとにした、笑って泣ける感動小説が待望の実写映画化となる。
この度、主人公イシカワを取り巻く高校のクラスメイト役に、今をときめく実力派キャスト陣が揃って決定した。イシカワのクラスメイトで、美術部のコモリ役には、「大きな玉ねぎの下で」（2025年）、「モブ子の恋」（2026年）など主演作が続々と公開され、またドラマ「silent」（2022年／CX）、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（2026年）など数々の話題作に出演し、若手実力派として注目を集める桜田ひより、同じくクラスメイトでイシカワの最初の友達となるヤマイ役に、幼い頃から「まえだまえだ」として兄とともに舞台に立ち、お笑いに造詣が深く、「こんな事があった」（2025年）での主演をはじめ、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（2026年／TBS／U-NEXT）、「黒牢城」（2026年）、「藁にもすがる獣たち」（2026年）など俳優としてめざましい活躍を見せる前田旺志郎。
さらに、クラスメイトで音響に造詣の深い“TSUTAYAの魔術師”ことモリキー役を、2026年2月にタレントパワーランキング「2026年ネクストブレイク 男性編」1位を獲得、ドラマ「DREAM STAGE」（2026年／TBS）、「お嬢と番犬くん」（2025年）、「山口くんはワルくない」（2026年）、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（2026年）など話題作への出演が続く岩瀬洋志、そしてクラスメイトでイシカワをいじめる主犯格となる黒川役を、連続テレビ小説「エール」でNHK朝ドラ初出演・俳優デビューし、「【推しの子】-The Final Act-」（2024年）で映画初主演、「カラダ探し THE LAST NIGHT」（2025年）、「ブルーロック」（2026年）、「わたしの知らない子どもたち」（2026年）など出演作が続き注目を浴びる櫻井海音が演じる。なお、彼らは作中、劇中コント劇「リアル桃太郎」も作り上げる。
解禁されたティザービジュアルには、学校の制服を着たイシカワが、奪われた青春を取り戻すため、自身を鼓舞するような表情で、顔を上げ前のめりな姿勢で自転車を力強く漕ぐ姿が映し出されている。逆境に負けず持ち前の明るさで前を向こうとするイシカワのキャラクターが伝わってくる、疾走感がありエネルギー溢れるビジュアルとなっている。
あわせて解禁された特報映像では、制服姿のイシカワがまっすぐ前を向き、自身の崖っぷちな状況と、秋の文劇祭にかける強い思いを語るモノローグとテキストが重なる斬新なスタイル。バックに流れる、耳慣れた「あの音楽」のフレーズの意外性と相まって、負けっぱなしで終わるはずのない、その後の展開への期待を高める映像となっている。果たしてイシカワは、笑いを得ることができるのか、その先に見える景色とは。（modelpress編集部）
初めて脚本を読んだ時に、イシカワさんを中心とする学生達の底知れぬエネルギーに圧倒されながら、山場となるシーンで心がじわっと熱くなりました。私が演じるコモリさんはクラスでも一つ違った存在感を放っている子で、ひたむきに挑戦を続けていく魅力的な女の子です。同世代の方々とお芝居できる機会は中々ないので、皆さんと切磋琢磨しながら、原作者であるせいやさんが作り出された笑いあり涙ありのこの作品を一緒に楽しんで撮影していきたいです。
どうすれば人を笑わせられるか。それだけを突き詰めていく「お笑い芸人」という職業に僕は、強いリスペクトと羨望を持っています。今回の作品は「お笑い」を信じ他者だけでなく、家族や自らも笑顔に変えてしまったお笑いモンスターのお話です。僕が演じるヤマイはこのお笑いモンスターイシカワに勇気をもらい成長していく、青年です。イシカワ役の大橋さん含めキャストスタッフのみなさんで原作に負けないようなエネルギーに溢れた作品づくりをしていきたいです。
原作を読ませていただき、人は誰かに認められることで前向きになれたり、少しのきっかけで人生が変わったりすることがあるのだと、改めて感じました。読み終えた後は、とても心が温かくなり、優しい気持ちになれる作品だと思いました。僕が演じる「モリキー」は、「イシカワ」のクラスメイトで、放送部に所属している音楽が大好きな男の子です。ある事件の証拠をつかんだり、イシカワ作のコント「リアル桃太郎」では、音響効果を担当したりと、物語の中で大切な役割を担っています。作品の世界観を大切にしながら、一つ一つ丁寧に向き合って演じていきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。ぜひ公開を楽しみにお待ちください。
いちお笑いファンとして、今回せいやさん原作の作品に携わらせていただける事、非常に幸せに思います。原作、脚本を読ませていただき、笑いをきっかけに人と人との関係や人生が少しずつ変わっていく様子に、とても引き込まれました。僕が演じる黒川は、自分自身にとっても、ここまでの悪役に出会ったことがないので、しっかりヒールに徹せられるように、とことん嫌な奴になろうと思っています。大橋和也さんとの共演もとても楽しみにしていますし、どんな現場になるのか、すごくワクワクしています。そして初の関西弁にもチャレンジさせていただきます。関西出身のキャストの方が多いので、自分の発音がノイズにならないよう、精いっぱい練習させていただきます。ぜひ公開を楽しみにしていてください。
その朝登校すると、机がひっくり返っていた。日常は突然崩れ去る。そのおもしろさで中学まで人気者だったイシカワだが、進学した高校の始まりに、上手くなじめず居場所を失ってしまった。持ち前の明るさで逆境に負けまいとするも、止まらないいじめは確実に、イシカワの心身を蝕んでいった。それでもイシカワは高校を休まなかった。秋の文劇祭、そこに全てをかける。奪われた青春を取り戻すための最高の逆転劇が、今幕を開ける。
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◆せいや著の半自伝小説「人生を変えたコント」実写映画化
原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお笑い芸人として今やテレビで見ない日はない、せいやが自身の体験を書き下ろした半自伝小説。2024年にワニブックスから発行され、発売わずか10日間で12万部突破、累計15万部超のベストセラーとなり、小学生から大人まで「胸が熱くなった」「涙が止まらなかった」とSNSでも話題となった。本作が単独初主演作となる、なにわ男子のリーダー・大橋が主演を務め、「チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜」、「免許返納！？」を手がけた監督：河合勇人と脚本家：林民夫の名コンビが、3度目のタッグを組んで贈る。
◆桜田ひより＆岩瀬洋志ら「人生を変えたコント」出演
この度、主人公イシカワを取り巻く高校のクラスメイト役に、今をときめく実力派キャスト陣が揃って決定した。イシカワのクラスメイトで、美術部のコモリ役には、「大きな玉ねぎの下で」（2025年）、「モブ子の恋」（2026年）など主演作が続々と公開され、またドラマ「silent」（2022年／CX）、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（2026年）など数々の話題作に出演し、若手実力派として注目を集める桜田ひより、同じくクラスメイトでイシカワの最初の友達となるヤマイ役に、幼い頃から「まえだまえだ」として兄とともに舞台に立ち、お笑いに造詣が深く、「こんな事があった」（2025年）での主演をはじめ、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（2026年／TBS／U-NEXT）、「黒牢城」（2026年）、「藁にもすがる獣たち」（2026年）など俳優としてめざましい活躍を見せる前田旺志郎。
さらに、クラスメイトで音響に造詣の深い“TSUTAYAの魔術師”ことモリキー役を、2026年2月にタレントパワーランキング「2026年ネクストブレイク 男性編」1位を獲得、ドラマ「DREAM STAGE」（2026年／TBS）、「お嬢と番犬くん」（2025年）、「山口くんはワルくない」（2026年）、劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（2026年）など話題作への出演が続く岩瀬洋志、そしてクラスメイトでイシカワをいじめる主犯格となる黒川役を、連続テレビ小説「エール」でNHK朝ドラ初出演・俳優デビューし、「【推しの子】-The Final Act-」（2024年）で映画初主演、「カラダ探し THE LAST NIGHT」（2025年）、「ブルーロック」（2026年）、「わたしの知らない子どもたち」（2026年）など出演作が続き注目を浴びる櫻井海音が演じる。なお、彼らは作中、劇中コント劇「リアル桃太郎」も作り上げる。
◆「人生を変えたコント」ティザービジュアル＆特報解禁
解禁されたティザービジュアルには、学校の制服を着たイシカワが、奪われた青春を取り戻すため、自身を鼓舞するような表情で、顔を上げ前のめりな姿勢で自転車を力強く漕ぐ姿が映し出されている。逆境に負けず持ち前の明るさで前を向こうとするイシカワのキャラクターが伝わってくる、疾走感がありエネルギー溢れるビジュアルとなっている。
あわせて解禁された特報映像では、制服姿のイシカワがまっすぐ前を向き、自身の崖っぷちな状況と、秋の文劇祭にかける強い思いを語るモノローグとテキストが重なる斬新なスタイル。バックに流れる、耳慣れた「あの音楽」のフレーズの意外性と相まって、負けっぱなしで終わるはずのない、その後の展開への期待を高める映像となっている。果たしてイシカワは、笑いを得ることができるのか、その先に見える景色とは。（modelpress編集部）
◆桜田ひより（コモリ役・イシカワのクラスメイト）コメント
初めて脚本を読んだ時に、イシカワさんを中心とする学生達の底知れぬエネルギーに圧倒されながら、山場となるシーンで心がじわっと熱くなりました。私が演じるコモリさんはクラスでも一つ違った存在感を放っている子で、ひたむきに挑戦を続けていく魅力的な女の子です。同世代の方々とお芝居できる機会は中々ないので、皆さんと切磋琢磨しながら、原作者であるせいやさんが作り出された笑いあり涙ありのこの作品を一緒に楽しんで撮影していきたいです。
◆前田旺志郎（ヤマイ役・イシカワのクラスメイト）コメント
どうすれば人を笑わせられるか。それだけを突き詰めていく「お笑い芸人」という職業に僕は、強いリスペクトと羨望を持っています。今回の作品は「お笑い」を信じ他者だけでなく、家族や自らも笑顔に変えてしまったお笑いモンスターのお話です。僕が演じるヤマイはこのお笑いモンスターイシカワに勇気をもらい成長していく、青年です。イシカワ役の大橋さん含めキャストスタッフのみなさんで原作に負けないようなエネルギーに溢れた作品づくりをしていきたいです。
◆岩瀬洋志（モリキー役・イシカワのクラスメイト）コメント
原作を読ませていただき、人は誰かに認められることで前向きになれたり、少しのきっかけで人生が変わったりすることがあるのだと、改めて感じました。読み終えた後は、とても心が温かくなり、優しい気持ちになれる作品だと思いました。僕が演じる「モリキー」は、「イシカワ」のクラスメイトで、放送部に所属している音楽が大好きな男の子です。ある事件の証拠をつかんだり、イシカワ作のコント「リアル桃太郎」では、音響効果を担当したりと、物語の中で大切な役割を担っています。作品の世界観を大切にしながら、一つ一つ丁寧に向き合って演じていきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。ぜひ公開を楽しみにお待ちください。
◆櫻井海音（黒川役・イシカワのクラスメイト・いじめの主犯）コメント
いちお笑いファンとして、今回せいやさん原作の作品に携わらせていただける事、非常に幸せに思います。原作、脚本を読ませていただき、笑いをきっかけに人と人との関係や人生が少しずつ変わっていく様子に、とても引き込まれました。僕が演じる黒川は、自分自身にとっても、ここまでの悪役に出会ったことがないので、しっかりヒールに徹せられるように、とことん嫌な奴になろうと思っています。大橋和也さんとの共演もとても楽しみにしていますし、どんな現場になるのか、すごくワクワクしています。そして初の関西弁にもチャレンジさせていただきます。関西出身のキャストの方が多いので、自分の発音がノイズにならないよう、精いっぱい練習させていただきます。ぜひ公開を楽しみにしていてください。
◆ストーリー
その朝登校すると、机がひっくり返っていた。日常は突然崩れ去る。そのおもしろさで中学まで人気者だったイシカワだが、進学した高校の始まりに、上手くなじめず居場所を失ってしまった。持ち前の明るさで逆境に負けまいとするも、止まらないいじめは確実に、イシカワの心身を蝕んでいった。それでもイシカワは高校を休まなかった。秋の文劇祭、そこに全てをかける。奪われた青春を取り戻すための最高の逆転劇が、今幕を開ける。
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