9日、れいわ新選組の山本太郎代表が記者会見を行い、同党の代表を辞任することを発表した。山本氏は今年1月、病気の治療を理由に議員辞職し代表の職は継続していたが、昨年10月に大分市内の東九州自動車道でレンタカーを運転中、制限速度を69キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反で検挙。今年5月に運転免許停止処分を受けたことが、後に発表されていた。山本氏は会見で「“国会議員を目指す”という取り組みからも引退します」と述べ、大石晃子共同代表も離党することが発表された。

【映像】顔もほっそりした山本太郎氏（実際の様子）

会見冒頭、山本氏は「生き急いでいるといえば山本太郎なんですけれども、スピード違反という法令違反までして生き急いではならないのは当たり前の話。大幅な速度超過を行ったことに関して私自身反省をしています。大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。

その後、記者からスピード違反があった際に大分県に滞在していた理由について聞かれると、「スピード違反の現場、その前何してたん？ってことなんですけど、全国に支持者がいます」と説明。特にれいわ新選組の過去の得票が高い地域について「大都市とかじゃなくてですね、どういう地域がありますかと言ったら、海のそばなんですよ」とし、「私の趣味である波乗り、それと繋がっている人々が応援してくれてるんですね。もちろん、その中には釣り人だったりダイバーとかもいます。だから、そういうある意味での海人（うみんちゅ）と言いますか、ウォーターマンたち、そういう人たちの交流ですね」と明かした。当日は海にも入ったと言い、「そういうような活動の一環で車を走らせた」と語った。

また、利用したレンタカーについて「本当に1台だけしか空いてなかったんですよ。アルファードだったんです。新車の」と言及。それまで自身はハイエースにずっと乗っており、スピードを出すとかなりの音が出ていたと説明した上で、新車のアルファードについては「ものすごく静かですね。ものすごく、なんていうかな、いや、世界のトヨタだなって思いました」と振り返った。

さらに、山本氏は「不謹慎なこと言っているわけじゃないです」としつつ、「やっぱりそれだけの高性能な車というものが次々に出されている中で、スピードを出す、出してしまうというような行為に関しては、今後自分がすごく注意しなきゃいけないなと、そう思ってます。すいません」と述べた。

（ABEMA NEWS）