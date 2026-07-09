渋谷の名所、ポケセンシブヤ「ミュウツー」突然消える ネット騒然「逆襲…？」「脱走した」
ポケモンの公式ショップ『ポケモンセンターシブヤ』の名所である等身大「ミュウツー」が、突然いなくなりネット上で騒然となっている。
【画像】ミュウツー消えた！『ポケモンセンターシブヤ』のポケストップ
2019年にオープンした「ポケモンセンターシブヤ」は、入口に等身大ミュウツーが設置。これは、アニマトロニクスで動き、リアルな質感の等身大ミュウツーに加え、背景のLEDディスプレイの映像や照明、音声が組み合わさった表現で、圧倒的な存在感を演出している。
渋谷の名所にもなっており、多くのポケモンファンや観光客が訪れていたが、突然、ミュウツーが消える事態に。ポケモン情報局公式も「え、ポケセンシブヤ行ったらミュウツーいなくなってたんだけど なんで？」と驚いている。
これにネット上では「渋谷のミュウツー脱走した…？ミュウツーの逆襲…？」「今日渋谷行ったけどマジで合成とかではなくほんとにいませんでした！『街の様子を見に行くためにテレポートしちゃったみたい……もしトレーナーさんたちにお時間があれば見つけ次第捕まえるか『探してたよ！』って教えてあげてください！！』ってポケセンのお姉さんが教えてくれました」「もしかして週末のポケモンGOイベントに合わせてポケセンシブヤからミュウツーが脱走したってことにしてます！？粋な演出だな」などの声が出ている。
なお、『ポケモンGO』のポケストップからもミュウツーは消えており、公式も「あれ、ミュウツーがポケストップからもいなくなっている」と驚いている。
【画像】ミュウツー消えた！『ポケモンセンターシブヤ』のポケストップ
2019年にオープンした「ポケモンセンターシブヤ」は、入口に等身大ミュウツーが設置。これは、アニマトロニクスで動き、リアルな質感の等身大ミュウツーに加え、背景のLEDディスプレイの映像や照明、音声が組み合わさった表現で、圧倒的な存在感を演出している。
渋谷の名所にもなっており、多くのポケモンファンや観光客が訪れていたが、突然、ミュウツーが消える事態に。ポケモン情報局公式も「え、ポケセンシブヤ行ったらミュウツーいなくなってたんだけど なんで？」と驚いている。
なお、『ポケモンGO』のポケストップからもミュウツーは消えており、公式も「あれ、ミュウツーがポケストップからもいなくなっている」と驚いている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優