【Amazon プライムデー】モンベルのバッグや小物、ウエアが最大42%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がついに開幕しました。今回は、その機能性の高さからアウトドアだけでなく日常使いでも人気のMont-bell（モンベル）のファッションアイテムをご紹介。バッグや財布、機能性に優れたウエアが幅広くプライスダウンしています。

ストラップやベルトループを用いて、3通りの使い方ができる横長形状のポーチ

収納時は手のひらサイズに。ポケッタブル収納ができるショルダーバッグ

収納状態をバナナに見立てたユニークなポーチ

軽量でコンパクトながら、優れた収納力と耐久性を持つ三つ折り財布

シンプルなデザインで、普段使いから旅行まで使い回せるバックパック

ウエストのフィット感を調節できるライトシェルパーカ

適度なゆとりを持たせたシルエットで、軽やかな着心地のウインドブレーカー

サッカー地を使用し、涼しい着心地のボタンダウンシャツ

軽量で速乾性に優れた、汎用性の高いアンダーウェアシャツ

優れた速乾性・通気性とやさしい肌触り。毛玉ができにくい素材も魅力

洗濯後シワになりにくく乾きやすいベーシックなポロシャツ

90％以上のUVカット効果を備えた、鹿の子生地のポロシャツ

靴下を着用したままでも履けるスリップオンサンダル

かかとの形状に合わせたL字パターンが優れたフィット感を実現

クマなどの野生動物対策に。カラビナ付きのトレッキングベル

軽量でコンパクト。マイクロファイバーを使用したタオル

着脱が簡単なカラビナ型のアクセサリー

日焼け防止や温度調節に適した薄手のカーディガン

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※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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