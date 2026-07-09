◇第108回全国高校野球選手権神奈川大会2回戦 横浜7―0湘南工大付（2026年7月9日 保土ケ谷）

県内32連勝中で4季連続の甲子園出場を狙う横浜は7―0で湘南工大付に5回コールド勝利した。

ただ、思わぬアクシデントが発生した。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕・織田翔希（3年）が先発するも、初回2死から強烈なライナーが左足首に直撃した。

一塁側ベンチ前でうずくまった後はベンチ裏で治療したが、9分間の中断後に交代した。2番手で救援した右腕・林田滉生が4回1/3を無安打無失点に封じるなど7回コールド勝利を決めたが、織田は試合中に病院に運ばれた。

試合後、取材に対応した村田浩明監督は「アクシデントがあったので無事を祈るばかりです…もうその思いしかない。緊急事態用のピッチャーも用意してましたので、難なく入れたかなっていうところでは良かったなと思います」と語った。

病院に運ばれたエースの診断が戦い方に及ぼす影響は大きい。「軸がいなくなったらどうするのかっていうところも、ずっと練習してきました。みんなでカバーしながらやるしかない」とした上で、「織田は戻ってくるんじゃないかって。僕は勝手ながら思っています。こんなんで終わるような人間じゃないって、僕もずっと付き合ってきて分かってるんです」と信頼を示した。

その後、医師による診断が下り、打球が当たった左足首は「ヒビ、骨折なし」だった。