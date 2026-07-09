北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で敗退したブラジルでユニホームの過剰在庫に販売業者が頭を痛めている。

ブラジルメディア「ＵＯＬ」は「ブラジルがＷ杯から敗退したことはピッチ外でも懸念材料となっている。ＳＮＳ上ではノルウェーに敗戦後、売れ残った代表チームのユニホーム在庫について不満を述べる販売業者の動画が投稿されている」とし「業者はＷ杯期間中に打ち上げを伸ばした。少なくても準々決勝まで需要の高い状態が続くと予想されていたが、早期敗退で売り上げは途絶えた」という。

同メディアによると、ゴイアス州リオ・ベルデにあるアルカンホ・マルチネス社が売れ残ったユニホームの在庫を整理する動画は３７０万回再生を記録したという。同社では３００着のユニホームが売れ残ったとし「ブラジルが次のステージに進出していたら３万レアル（約９３万円）の利益が見込まれていた。店主が投資したお金についての懸念を表明する様子も映っている」という。

店主のアルノ・フィリョ氏は「これらのシャツは今のところ売れそうもありません。なので、それが損失です。いくらで売れるか。どのくらいの期間、在庫を抱えるかを見極めなければなりません。まだ正確な金額は計算できませんが、２万レアル（約６２万円）の運転資金が滞留していることになります」とコメントしていた。