【Amazon プライムデー】まとめ買いにも！食品や飲料が最大57%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催中です。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

自宅まで配送してくれるAmazonのセールだからこそ、ペットボトル飲料などのまとめ買いにぴったりです。

→Amazon「食品・飲料」のページはこちら

→「Amazon プライムデー」はこちら

ゴミ分別のストレスを解消。ラベルレスの「い・ろ・は・す 天然水」


い・ろ・は・す（I LOHAS）

【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本

1,112円 → 890円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,649円（22%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カフェインゼロ・カロリーゼロで家族みんなに嬉しい「健康ミネラルむぎ茶」


健康ミネラルむぎ茶

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本 ペットボトル

2,188円 → 1,598円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

2,496円 → 1,896円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



環境にも優しいラベルレスの「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本

2,496円 → 1,896円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



豊かな香りと深いコク。「UCC 職人の珈琲 無糖」


職人の珈琲

職人の珈琲 無糖 ボトルコーヒー ラベルレス 900mlx12本[アイスコーヒー]

2,436円 → 1,550円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー


ブラック無糖

BLACK無糖 缶コーヒー185ml×30本

3,402円 → 1,999円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,656円（57%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ラベルレスで手間なく分別できる「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,255円 → 1,656円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」


こまちライン

【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 白米 (5kg×2袋)

7,860円 → 5,913円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



“甘み”と“うまみ”が強い、東北屈指のお米「会津産 無洗米 コシヒカリ」


by Amazon

by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和7年産

4,920円 → 3,240円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米

4,496円 → 3,143円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カカオポリフェノールたっぷり。「チョコレート効果 86%」


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g

6,210円 → 4,347円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,922円 → 1,355円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



味わいが長持ちするビッグタブレットのボトルタイプ。「FRISK フレッシュミント」


FRISK(フリスク)

FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個

3,240円 → 1,966円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,495円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お店の味をそのままお届け。「吉野家 牛丼の具」


吉野家

吉野家 牛丼の具 28袋セット (120g 28食) 並盛 冷凍パウチ どんぶり おかず レンジ・湯せん調理OK まとめ買い 大容量

13,972円 → 8,383円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」


Cup Noodles

カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個

3,694円 → 2,400円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」


どん兵衛

どん兵衛 きつねうどん (西) 日清食品 カップ麺 95g×12個

3,274円 → 1,871円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鰹節のだしをベースにした関西風のそばつゆ。「マルちゃん 緑のたぬき天そば」


マルちゃん

赤いきつね マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 ( 101g×12個 ) 関西限定 カップ麺 関西風つゆ / ねぎ入り カップそば 小エビ天 かまぼこ) 箱買い 東洋水産

3,059円 → 1,555円（49%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3種のドライフルーツ入り。食物繊維たっぷりの小麦ブランシリアル


ケロッグ

ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維

4,458円 → 2,607円（42%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



まとめ買いにおすすめ。シーチキン12缶入り


by Amazon

by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶

1,830円 → 1,462円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鶏むね肉使用。高タンパクの「プロテイン唐揚げ」1kg


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量

2,841円 → 2,273円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル


García DE LA cruz 1872

ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L

1,850円 → 1,388円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→Amazon「食品・飲料」のページはこちら

→「Amazon プライムデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。

→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります