【Amazon プライムデー】まとめ買いにも！食品や飲料が最大57%OFFに
自宅まで配送してくれるAmazonのセールだからこそ、ペットボトル飲料などのまとめ買いにぴったりです。
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ゴミ分別のストレスを解消。ラベルレスの「い・ろ・は・す 天然水」
【Amazon.co.jp限定】 い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス ×8本
1,112円 → 890円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
カフェインゼロ・カロリーゼロで家族みんなに嬉しい「健康ミネラルむぎ茶」
【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本 ペットボトル
2,188円 → 1,598円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
環境にも優しいラベルレスの「コカ・コーラ」
豊かな香りと深いコク。「UCC 職人の珈琲 無糖」
香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
ラベルレスで手間なく分別できる「綾鷹」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
精米したてをお届け。「秋田県産 あきたこまち（令和7年産）」
【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 白米 (5kg×2袋)
7,860円 → 5,913円（25%オフ）
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“甘み”と“うまみ”が強い、東北屈指のお米「会津産 無洗米 コシヒカリ」
Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個
カカオポリフェノールたっぷり。「チョコレート効果 86%」
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
味わいが長持ちするビッグタブレットのボトルタイプ。「FRISK フレッシュミント」
FRISK(フリスク) クラシエ クリーンブレスボトル フレッシュミント 105g×5個
3,240円 → 1,966円（39%オフ）
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チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,495円（48%オフ）
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お店の味をそのままお届け。「吉野家 牛丼の具」
吉野家 牛丼の具 28袋セット (120g 28食) 並盛 冷凍パウチ どんぶり おかず レンジ・湯せん調理OK まとめ買い 大容量
13,972円 → 8,383円（40%オフ）
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カップヌードルPRO「シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質」
カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ [おいしさそのまま] 日清食品 カップ麺 食物繊維 1食あたり282kcal 78g×12個
3,694円 → 2,400円（35%オフ）
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香り華やかな“彩り七味”。西日本向けの「どん兵衛 きつねうどん」
鰹節のだしをベースにした関西風のそばつゆ。「マルちゃん 緑のたぬき天そば」
赤いきつね マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 ( 101g×12個 ) 関西限定 カップ麺 関西風つゆ / ねぎ入り カップそば 小エビ天 かまぼこ) 箱買い 東洋水産
3,059円 → 1,555円（49%オフ）
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3種のドライフルーツ入り。食物繊維たっぷりの小麦ブランシリアル
ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維
4,458円 → 2,607円（42%オフ）
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まとめ買いにおすすめ。シーチキン12缶入り
鶏むね肉使用。高タンパクの「プロテイン唐揚げ」1kg
[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量
2,841円 → 2,273円（20%オフ）
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シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル
ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
1,850円 → 1,388円（25%オフ）
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