子猫たちがいる部屋から、何やらパタパタと物音が。不思議に思った保護主さんが、そっとドアを開けてみると…？まさかの逃げっぷりが面白可愛いと、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万再生を突破し、「トイストーリーみたい（笑）」「ヤバい！！ かくれろ～～～！」といった声があがりました。

【動画：夜中、『パタパタ』と音が聞こえて様子を見に行ったら…笑ってしまう『まさかの瞬間』】

仲良し姉妹猫ちゃん♡

TikTokアカウント「@mohikan3」に投稿されたのは、白グレー猫の「ピース」ちゃんと三毛猫の「マーブル」ちゃんの、子猫時代のある夜の様子をとらえた動画です。

ピースちゃんとマーブルちゃんは小さな子猫の頃に保護された猫ちゃん。保護当初から今に至るまで、ふたりはとても仲良しなのだそう。

ドアを開けた途端に…？

そんなふたりがまだ保護されたばかりの、ある夜のこと。子猫たちがいる部屋から、何やらパタパタという物音が聞こえてきたのだそう。不思議に思った保護主さんが様子を見に行ってみると、そこには驚きの光景が広がっていたといいます。

なんとふたりは、その小さな体を駆使してケージから脱出し、お部屋で大暴れしていたよう。保護主さんがドアを開けた途端、ふたりは慌てた様子で物陰に隠れていったのだとか。可愛らしいのに、そのちょこまかとした動きはまるで虫のようで、思わず笑ってしまいます。

実は子猫たち、数日前にはすでに脱走の仕方を覚えていたようで、ケージの柵のわずかな隙間から、するりと抜け出せるようになっていたのだとか。ある時はケージに立てかけていた爪研ぎによじ登り、2階スペースに何食わぬ顔で入り込んでいたこともあったそう。

その後ふたりは先住猫のキジトラ「パン」さんに優しく見守られながら、すくすくと成長。昨年には弟くんが生まれ、今ではすっかりお姉ちゃんとなったのだとか。やんちゃだった子猫時代が嘘のように、すっかり大人になったふたりの姿は、見ているだけで胸がほっこりします。

慌てて隠れようとする子猫たちの姿が可愛すぎると、4.5万件を超える高評価がついたこの動画。視聴者からは「さー！今宵も運動会が始まりました！」「めっちゃ可愛いよ！可愛いけどなんかゴキブリなんだよなー笑」「夜遊んでたおもちゃの兵隊さんか笑」「小さい子がお母さんに「何時やと思ってんの!?はよ寝なさい！」って言われる前の反応にしか見えない笑」「逃げてるの可愛すぎ笑笑笑笑」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@mohikan3」では、すっかり大きくなったマーブルちゃんとピースちゃんの日常の様子のほか、保護主さんの料理風景と完成した料理を見つめるマーブルちゃんの動画も多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mohikan3」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。