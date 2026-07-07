スコットランド・プレミアリーグのセルティックが日本代表ＦＷ前田大然（２８）の移籍を容認する構えと英メディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＦＡＮＣＡＳＴ」が報じた。

北中米Ｗ杯でもコパフォーマンスを発揮した前田は昨夏はオファーが届き移籍の準備を進めるも、セルティックが放出を拒否し、断念せざる得なかった。この夏の移籍について、同メディアは「セルティックは前田を売却する意向を示した」と報道。移籍金についても１５００万ポンド（約３２億４０００万円）〜２０００万ポンド（約４３億２０００万円）を見込んでるという。

すでにイングランド・プレミアリーグのブレンドフォードやエバートン、フラムが移籍先候補に挙がっている中、ノッティンガム・フォレストが有力という。

同メディアは「フォレストは新たなＦＷの獲得を必要としており、前田は理想的な補強となる」とし「もっとも印象的なのは２０２４―２５年シーズンに３４試合１６ゴール、１０アシストを記録し、セルティックを優勝に導いたことだろう。プレミアリーグで大きなインパクトを与える可能性がある」と伝えていた。